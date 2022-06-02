維州新法 7月起學校暴力案件須主動上報

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)近日簽署多項新法，其中包括規定公校 從7月1日開始，必須將涉及騷擾、威脅、槍枝、毒品 等的案件主動向執法部門匯報，藉此加強校園安全管理，違反或阻礙此法實行的學校官員可能面臨罰款、停職，甚至被開除。

維州目前的法律規定，各地學校只有在構成重罪(felony)的違法情況下，校長才需向執法部門匯報，但新法擴大規定範圍，要求學校官員從7月1日開始，必須匯報所有被規為「輕罪」(misdemeanor)的行為，這包括襲擊、騷擾、威脅、槍枝、毒品等。

新法也規定，校長須向涉及此類行為的未成年學生父母報告，讓家長在了解學生狀況後，自行決定是否要尋求其他協助，包括聯絡調查員來蒐集更多證據；此新法允許地方執法部門和律師，在不影響案件調查或起訴的情況下，向公校官員披露對犯案學生的釋放、拘留條件、開庭日期、懲處細節等信息。

此法也保護學生隱私，若涉及案件的學生有殘障等特殊需求或狀況，學校向執法部門匯報案件時，可享有一定的自由度。

楊京政府表示，新法旨在強化校園安全，德州小學槍擊案爆發後，全美各地家長普遍擔憂孩子在校學習生活的環境，也有民眾質疑校園安全管理不完備，州府官員表示，新法將讓家長更放心，並能更好的保護師生，若有教職人員違背此法或阻止學校官員向執法部門匯報案件，將面臨罰款、停職甚至被開除的後果。