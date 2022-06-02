我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

馬州蒙郡高中遭不明威脅 師生恐慌 增警力維安

記者張筠╱馬州報導
學校官員、教職和家長近期加強探討校園安全管理，蒙郡警方也增加對邱吉爾高中的監控及保護。（取自學校官網）
學校官員、教職和家長近期加強探討校園安全管理，蒙郡警方也增加對邱吉爾高中的監控及保護。（取自學校官網）

馬州蒙郡的邱吉爾高中(Winston Churchill High School)近日連續收到安全威脅，造成師生恐慌，當地警局近期已在該校增加警力，然而不少學生和家長表示，不明的威脅依舊帶來嚴重心理陰影，尤其近來校園槍擊案和安全管理吵得沸沸揚揚，學校官員正在考慮是否暫時轉為遠程教學。

警方表示，從國殤日長周末開始，社交平台上就出現一系列針對邱吉爾高中的威脅貼文，雖然執法人員立即排除隱患，並稱這些威脅都是空穴來風，涉嫌學生也不在附近社區，但教學還是遭受極大影響，有學生不敢到校上課，家長也十分擔心。

導致19名兒童和兩名教師喪命的德州羅布小學槍擊案發生後，全美各地對校園安全和槍枝管理格外重視，但同時各地學校面臨的威脅也明顯上升，蒙郡警方本周持續加強對邱吉爾高中的監控與保護，該校校長泰勒(John Taylor)發表公開信表示，學校會增加心理諮商服務，全力支持師生面對危機的身心恢復。

泰勒也向及時匯報案件的民眾致謝，表示該校將完善應急機制，包括如何鑑別社交平台上的威脅內容，及時疏導師生，制定更安全有效的撤離計畫，事後也提供全方位的諮詢輔導，有教師提出應暫時改成全部線上教學。

有華裔家長表示，社交平台上的威脅內容防不勝防且難辨真假，尤其新冠疫情後各地仇恨案件驟增，很多人在網路上謾罵、發表侮辱性言論和仇視內容，其中不乏精神疾病患者，更加大了鑑別難度，學校既不能忽視危險言論，又不可能做到逐一排查。

此外也可能會像德州小學槍擊案兇嫌拉莫斯(Salvador Ramos)一樣，儘管在社交網路上表現出暴力和仇視傾向，然而凶案發生前卻無人關注警惕。

公校教師和家長們也探討對學生使用手機和社交網路的管理，有教師稱，年輕一代對社交網路更熟悉，若真有威脅，學生們及時從社交網路發現的概率也更高，但也有教師表示，此監控工作應由執法部門或學校安全專員承擔，因學生沒有鑑別能力，虛假或聳動的信息也可能影響課堂秩序，或引發不必要的恐慌，阻礙教學。

蒙郡警方表示，目前仍在深入調查邱吉爾高中的威脅案件，根據已有信息，發出危險信息的嫌疑學生不在附近區域，也沒有給該校或附近社區帶來實際威脅，未來警方將加強與公校官員的合作。

近日社交網路出現多條針對邱吉爾高中的威脅，雖無實際危險，但導致師生恐慌。（取自學...
近日社交網路出現多條針對邱吉爾高中的威脅，雖無實際危險，但導致師生恐慌。（取自學校官網）

槍擊 德州 公校

上一則

每張100元 Metra發售超級省錢月票

下一則

芝加哥美食節 7月8日至10日回歸

延伸閱讀

佛州鱷魚咬死人 男子下湖撿飛盤 不幸喪命

佛州鱷魚咬死人 男子下湖撿飛盤 不幸喪命
波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

三星3600億美元投資 追趕台積

三星3600億美元投資 追趕台積
三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠

三星考慮在德州奧斯汀加碼投資 正洽談尋求租稅優惠
乘客變多 航空公司滿意度下滑

乘客變多 航空公司滿意度下滑

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎