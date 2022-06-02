馬州蒙郡高中遭不明威脅 師生恐慌 增警力維安

學校官員、教職和家長近期加強探討校園安全管理，蒙郡警方也增加對邱吉爾高中的監控及保護。（取自學校官網）

馬州蒙郡的邱吉爾高中(Winston Churchill High School)近日連續收到安全威脅，造成師生恐慌，當地警局近期已在該校增加警力，然而不少學生和家長表示，不明的威脅依舊帶來嚴重心理陰影，尤其近來校園槍擊 案和安全管理吵得沸沸揚揚，學校官員正在考慮是否暫時轉為遠程教學。

警方表示，從國殤日長周末開始，社交平台上就出現一系列針對邱吉爾高中的威脅貼文，雖然執法人員立即排除隱患，並稱這些威脅都是空穴來風，涉嫌學生也不在附近社區，但教學還是遭受極大影響，有學生不敢到校上課，家長也十分擔心。

導致19名兒童和兩名教師喪命的德州 羅布小學槍擊案發生後，全美各地對校園安全和槍枝管理格外重視，但同時各地學校面臨的威脅也明顯上升，蒙郡警方本周持續加強對邱吉爾高中的監控與保護，該校校長泰勒(John Taylor)發表公開信表示，學校會增加心理諮商服務，全力支持師生面對危機的身心恢復。

泰勒也向及時匯報案件的民眾致謝，表示該校將完善應急機制，包括如何鑑別社交平台上的威脅內容，及時疏導師生，制定更安全有效的撤離計畫，事後也提供全方位的諮詢輔導，有教師提出應暫時改成全部線上教學。

有華裔家長表示，社交平台上的威脅內容防不勝防且難辨真假，尤其新冠疫情後各地仇恨案件驟增，很多人在網路上謾罵、發表侮辱性言論和仇視內容，其中不乏精神疾病患者，更加大了鑑別難度，學校既不能忽視危險言論，又不可能做到逐一排查。

此外也可能會像德州小學槍擊案兇嫌拉莫斯(Salvador Ramos)一樣，儘管在社交網路上表現出暴力和仇視傾向，然而凶案發生前卻無人關注警惕。

公校 教師和家長們也探討對學生使用手機和社交網路的管理，有教師稱，年輕一代對社交網路更熟悉，若真有威脅，學生們及時從社交網路發現的概率也更高，但也有教師表示，此監控工作應由執法部門或學校安全專員承擔，因學生沒有鑑別能力，虛假或聳動的信息也可能影響課堂秩序，或引發不必要的恐慌，阻礙教學。

蒙郡警方表示，目前仍在深入調查邱吉爾高中的威脅案件，根據已有信息，發出危險信息的嫌疑學生不在附近區域，也沒有給該校或附近社區帶來實際威脅，未來警方將加強與公校官員的合作。