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華府暴力犯罪增17% 和平學院培訓專員因應

記者張筠╱華盛頓報導
「華府和平學院」項目本周正式啟動，未來13周內將培訓25名反暴力專員。（Peace for DC提供）
「華府和平學院」項目本周正式啟動，未來13周內將培訓25名反暴力專員。（Peace for DC提供）

華府警方數據顯示，2022年截至目前，全市暴力犯罪比去年同期上升17%，凶殺案增7%，提倡槍枝管控的「華府和平組織」(Peace for DC)因此推出遏止暴力犯罪的項目，計畫在未來13周內培訓25名反暴力專員(violence interrupters)，深入了解不同社區犯罪問題的根源。

該項目名為「華府和平學院」(D.C. Peace Academy)，「華府和平組織」執行主任湯普森埃爾(Lashonia Thompson-El)說，反暴力專員將重點接受語言溝通、公開談話、社區勘查、槍枝管理、認知治療(cognitive therapy)、心理諮詢等方面的培訓，解決槍枝泛濫社區的犯罪問題，並幫助受害者排解心理創傷。

近期全國因德州小學槍殺案掀起對槍枝管控的熱議，華府2021年暴力犯罪明顯增加，今年到目前為止，暴力犯罪又比2021年增長了17%，凶殺案比去年同期增加7%，盜竊案增15%，而每年夏天是暴力問題增加最多的季節，湯普森埃爾說，暴力犯罪在華府部分社區根深柢固，反暴力專員將會深入每條街道，了解民眾對槍枝管控、公共衛生等議題的看法和訴求。

「華府和平學院」項目5月31日正式啟動，每周培訓兩天，13周共上課125小時，目標在2023年結束前能培訓150名反暴力專員，協助設計課程的榮譽博士馬朱棣(Warees Majeed)說，反暴力專員是一種職業，需要完備的技能，享有榮譽的同時也要肩負起對社區、家庭的責任。

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