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大華府社區學院學生流失 馬州減14%、維州9％

記者張筠╱華盛頓報導
2019年至今，維州兩年制大學的人數少了9%，馬州則減少近14%，（北維州社區學院提供）
2019年至今，維州兩年制大學的人數少了9%，馬州則減少近14%，（北維州社區學院提供）

全美各地高校在新冠疫情後紛紛為招生頭疼，大華府各地社區學院自2019年至今學生人數持續減少，維州兩年制社區學院的人數少了9%，馬州則減少近14%，研究顯示，疫情遠程教學面臨諸多困難，導致部分學生不願返校，此外生活成本增加也令許多年輕人不得不放棄課業，拼命工作節省開支。

全美學生資訊交換中心(National Student Clearinghouse)的數據顯示，自2020年春季至今，全國社區學院少了82萬7000名學生，降幅在所有高等教育機構中創新高；維州社區學院系統(VCCS)負責學術與就業計畫的副學監莫西里(Sharon Morrissey)，大華府地區也未能倖免，如今仍在為增加學生而努力，希望吸引更多年輕人願意接受教育。

VCCS的數據顯示，2019年秋季開始，維州所有兩年制社區學院的註冊人數減少了9%，而馬州社區學院協會(Maryland Community College Association)的數據顯示，馬州社區學院同期減少了近14%的學生，該協會執行主任菲利普斯(Brad Philips)說，各高校學生持續減少，導致醫療等必要行業的人手短缺問題更難解決。

馬州喬治王子郡(Prince George's County)社區學院2019年至2021年的註冊新生共減少33%，蒙郡(Montgomery)減少19%；北維州社區學院同期少了4%學生。

十多年前的經濟大蕭條(Great Recession)後，各地社區學院及各類教育機構的入學率驟增，因年輕人們盼望為新職業做準備，在機會有限的就業市場中提高自身競爭力；但如今新冠疫情的影響不同，許多學生暫停課業，甚至輟學或不願再接受教育。

喬治王子郡社區學院教學官員萊利(Clay Railey)說，從全面以遠程教學取代實體課開始，學生數量就持續下滑，教學設備、網路環境等因素一定程度上加劇學生求學意願，除了疫情期間的教學方式外，育兒成本持續走高也影響年輕人的讀書計畫。

菲利普斯說，馬州女性學生的降幅比男性更大，「很多年輕母親在疫情期間決定放棄上學，選擇在家陪孩子，以此節省送孩子去讀托兒所的成本」；蒙郡大學(Montgomery College)推出的問卷顯示，學生放棄學業的首要原因是，他們需要工作更多才能負擔得起學費，但又難以兼顧學業和工作，該校校長威廉姆斯(Jermaine Williams)說，從這方面看，學生減少的原因不是因為年輕人求學意願不足，而是客觀難度增大。

新冠疫情與經濟蕭條時期不同的是，現階段有大量工作機會，但卻沒有足夠的人才來補足，莫西里表示，出生率下降，意味著進入傳統四年制大學的18至24歲青年減少，導致社區學院和四年制大學之間的競爭更激烈。

疫情 馬州 教育

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