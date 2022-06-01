國殤日大遊行 華府榮光聯誼會列隊

中美國旗隊通過美國國家檔案局。（記者王稚融╱攝影）

時隔兩年，華府 國殤日大遊行 5月30日下午恢復舉行，華府榮光聯誼會再度代表中華民國 退伍軍人參加遊行，高舉數十面美國與中華民國國旗，以二戰同盟國代表團隊入場，接受數萬市民和遊客們的夾道歡呼；國殤日也是陣亡將士紀念日，全美各地幾乎都有遊行，華府國殤日大遊行是其中最盛大的一場，估計逾20萬人與會。

通過美國國家檔案局前的主席台時，司儀特以「Taiwan, ROC」介紹華府榮光聯誼會，成立於1982年，是大華府地區最大的華人社團之一。成員400多人均為台灣中華民國老兵，早年不乏二戰時與美軍聯手抗日的高級將領。1955至1979年間，許多成員與美軍聯手保護台灣，建立了長期與深厚的友誼。

每年遊行都有一支向「二戰老兵致敬」的隊伍，他們以高舉二戰時期盟國國旗為特色，包括台灣的中華民國、英國、法國、新西蘭、加拿大等國旗，接受群眾致敬，不僅證實中華民國在抗日戰爭中代表的正統性，也象徵著二戰歷史重要一頁。

由於國際政局的發展，今年華府榮光聯誼會的中美國旗引人注目，其中有一位紐約僑胞，興奮與與國旗合照。穿著軍官制服的「二戰老兵致敬」隊伍表示「我的姐夫是台灣人」，身穿野戰服的副領隊也跟著說「我媽媽是台南人。」

國殤日的由來是為紀念南北戰爭，這是美國史上死傷最慘重的戰事，也造成南北方深深的裂痕。戰後一年有人提議在5月紀念犧牲的將士，但南北各地的日子不盡相同，且最初稱這些日子為裝飾日(Decoration Day)。到了1918年一戰結束後，南方才逐漸互相認同，在同一天紀念所有陣亡將士，而不僅紀念南北戰爭。如今美國大城小鎮，都會在5月最後一個周一舉辦紀念遊行，悼念在各戰爭中陣亡的美軍官兵。

華府國殤日大遊行始於2004年。今年總指揮官為詹姆斯哈維中校三世(Lt. Colonel James H. Harvey, III)，他是塔斯基吉飛行員之一，也是一名朝鮮戰爭老兵。三個小時的遊行範圍是憲法大道與第7街至第17街的交匯路段，經過國家廣場。今年遊行隊伍有來自50州的退伍軍人代表、現役軍隊、軍校、青年團體、各同盟國退伍軍人代表，大型愛國花車和氣球、及許多高中樂隊。