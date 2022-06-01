我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

國殤日大遊行 華府榮光聯誼會列隊

記者王稚融╱華盛頓報導
中美國旗隊通過美國國家檔案局。（記者王稚融╱攝影）
中美國旗隊通過美國國家檔案局。（記者王稚融╱攝影）

時隔兩年，華府國殤日大遊行5月30日下午恢復舉行，華府榮光聯誼會再度代表中華民國退伍軍人參加遊行，高舉數十面美國與中華民國國旗，以二戰同盟國代表團隊入場，接受數萬市民和遊客們的夾道歡呼；國殤日也是陣亡將士紀念日，全美各地幾乎都有遊行，華府國殤日大遊行是其中最盛大的一場，估計逾20萬人與會。

通過美國國家檔案局前的主席台時，司儀特以「Taiwan, ROC」介紹華府榮光聯誼會，成立於1982年，是大華府地區最大的華人社團之一。成員400多人均為台灣中華民國老兵，早年不乏二戰時與美軍聯手抗日的高級將領。1955至1979年間，許多成員與美軍聯手保護台灣，建立了長期與深厚的友誼。

每年遊行都有一支向「二戰老兵致敬」的隊伍，他們以高舉二戰時期盟國國旗為特色，包括台灣的中華民國、英國、法國、新西蘭、加拿大等國旗，接受群眾致敬，不僅證實中華民國在抗日戰爭中代表的正統性，也象徵著二戰歷史重要一頁。

由於國際政局的發展，今年華府榮光聯誼會的中美國旗引人注目，其中有一位紐約僑胞，興奮與與國旗合照。穿著軍官制服的「二戰老兵致敬」隊伍表示「我的姐夫是台灣人」，身穿野戰服的副領隊也跟著說「我媽媽是台南人。」

國殤日的由來是為紀念南北戰爭，這是美國史上死傷最慘重的戰事，也造成南北方深深的裂痕。戰後一年有人提議在5月紀念犧牲的將士，但南北各地的日子不盡相同，且最初稱這些日子為裝飾日(Decoration Day)。到了1918年一戰結束後，南方才逐漸互相認同，在同一天紀念所有陣亡將士，而不僅紀念南北戰爭。如今美國大城小鎮，都會在5月最後一個周一舉辦紀念遊行，悼念在各戰爭中陣亡的美軍官兵。

華府國殤日大遊行始於2004年。今年總指揮官為詹姆斯哈維中校三世(Lt. Colonel James H. Harvey, III)，他是塔斯基吉飛行員之一，也是一名朝鮮戰爭老兵。三個小時的遊行範圍是憲法大道與第7街至第17街的交匯路段，經過國家廣場。今年遊行隊伍有來自50州的退伍軍人代表、現役軍隊、軍校、青年團體、各同盟國退伍軍人代表，大型愛國花車和氣球、及許多高中樂隊。

中美國旗隊通過華盛頓紀念碑。（記者王稚融╱攝影）
中美國旗隊通過華盛頓紀念碑。（記者王稚融╱攝影）
在主席台上的中華民國駐美代表處新的退伍軍人組組長倪邦臣將軍。（記者王稚融╱攝影）
在主席台上的中華民國駐美代表處新的退伍軍人組組長倪邦臣將軍。（記者王稚融╱攝影）

遊行 華府 中華民國

上一則

大華府中校漢字辨認賽 參賽者出色

下一則

坎普簽署 喬州停徵燃料稅延至7•14 估將少1.5億稅收

延伸閱讀

國殤日機票飆漲33% 民眾直呼太誇張

國殤日機票飆漲33% 民眾直呼太誇張
圖集／國殤日遊行重返華府 133隊報名參加

圖集／國殤日遊行重返華府 133隊報名參加
小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 闊別2年回歸

小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 闊別2年回歸
曼哈頓華埠國殤日遊行 譴責仇亞與槍暴

曼哈頓華埠國殤日遊行 譴責仇亞與槍暴
槍枝暴力飆升…國殤日長周末26死、數十人傷

槍枝暴力飆升…國殤日長周末26死、數十人傷

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫