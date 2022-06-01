大華府青少年兒童端午繪畫賽 5日登場

華府 台灣同鄉聯誼會與CCACC美京博雅苑將在端午節 期間，配合全美台灣同鄉聯誼會第44屆年會，舉辦「華府青少兒童繪畫比賽」，大華府地區15歲以下的青少年、兒童及台聯親朋好友的(孫)子女皆可報名參與。繪畫主題按年齡組別區分，五至七歲為幼兒組，主題「我的暑假」；8至11歲為兒童組，12至15歲為少年組，兩組的主題「明天會更好。年齡以8月31日為分界日。

繪畫比賽將於6月5日下午1時至5時，在美京華人 活動中心博雅苑舉行，地址：9400 Key West Ave, Rockville, MD 20850。參賽者在指定時間前往比賽會場，請自備畫具，主辦方提供畫紙，在當場自由創作，完成後現場交件，由評審評選。作品規格限11*14英吋，長寬尺寸差距超過1英吋以上的作品將被扣分。無法現場參加者可將作品在6月3日寄給：宋乃鑫老師Ms. Song（7901 Declaration Lane, Potomac, MD 20854），電話(301)385-8809。

各組獲選前三名及佳作之優勝者，可獲獎品、獎狀，前三名優勝者將代表華府台聯參加全美兒童繪畫比賽。詳情可致電或致信：張樂仁(301)793-2285，[email protected]、張慧玲(301)908-6646，[email protected]。