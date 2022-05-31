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推遲2年開幕 吉列姆藝術展再突破

記者張筠／華盛頓報導
吉列姆原定2020年推出個人展，雖因疫情延後兩年，但這期間他獲得更多靈感，推陳出新。（博物館提供）
吉列姆原定2020年推出個人展，雖因疫情延後兩年，但這期間他獲得更多靈感，推陳出新。（博物館提供）

華府史密森尼學會旗下的赫希洪雕塑博物館(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)近期推出非裔藝術家吉列姆(Sam Gilliam)的藝術展「Full Circle」，雖然展覽因疫情影響推遲兩年舉行，但這段不平凡的時光也激發了他的靈感，讓這位開創「懸掛畫作」的藝術家創作了更多作品。

今年88歲的吉列姆原定2020年2月推出個人藝術展，但受新冠疫情影響一直延期至今，吉列姆利用這兩年，在已經足夠傳奇的職業生涯上，再次突破創意的邊界，在內容和材料等方面探索更廣袤的世界。

吉列姆最著名的畫作是「懸垂畫作」(draped paintings)，他將畫布懸掛在牆壁或天花板，而後用顏料自由創作，打破傳統的畫框和形狀限制，達到內容和創作方式的多重創新。

吉列姆生於密西西比州，1962年遷至華府，今年剛好在華府60年，上次推出個人展覽是2005年在現已關閉的Corcoran藝廊舉行的展覽，這對本地藝術家非同小可，雖然吉列姆已是一位具有開創性思維的藝術家，但能在此特殊地點以作品與公眾見面也意義重大。

吉列姆與1950年代至1970年代的「華府有色學校運動」(Washington Color School movement)緊密相關，雖然他的作品大多是繪畫、用顏色來表達，但他也表示，雕塑和空間藝術的內容仍與其他形式的藝術不可相提並論。

今年赫希洪雕塑博物館推出的吉列姆個人展「Full Circle」以一幅1977年、15呎寬的畫作「Rail」開場，此外還有許多展示早期他在材料、顏色等方面的藝術實驗，包括用金屬碎片創意的作品，顯示特別的紋理。

華府的許多角落也有吉列姆的影子，包括甘迺迪中心REACH大廳有他的懸垂畫作「Carousel Light Depth」，作品「Shoot Six」曾在國家美術館展出(National Gallery of Art)。

吉列姆近年來在全國和世界範圍名聲大噪，他2017年在威尼斯雙年展上亮相，紐約州北部的Dia Beacon也為他設計了半永久性的畫廊，展示他的懸掛藝術和裝飾；赫希洪雕塑博物館負責人表示，今年推出的吉列姆個人展將向公眾呈現「一個在藝術上不斷創新發展，但同時也貯藏了歷史的藝術家」。

赫希洪雕塑博物館的吉列姆個人展即日持續至9月11日，地址：Independence Ave SW &, 7th St SW, Washington, DC 20560。

吉列姆與1950年代至1970年代的「華府有色學校運動」緊密相關，除了用顏色繪畫...
吉列姆與1950年代至1970年代的「華府有色學校運動」緊密相關，除了用顏色繪畫表達，他也重視雕塑和空間藝術。（博物館提供）

雕塑 華府 博物館

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