我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

華府國建聯誼會 陳建煒分析美台疫情

馬州訊
華府國建聯誼會近日邀請陳建煒(左六)主講美台新冠疫情。（主辦方提供）
華府國建聯誼會近日邀請陳建煒(左六)主講美台新冠疫情。（主辦方提供）

華府國建聯誼會近日在馬州僑教中心舉行新冠病毒講座，邀請教授陳建煒講解傳染性疾病和醫療產業的趨勢，他從流行病學的角度，分析對比新冠病毒在美國和台灣的情況及防疫方法。

陳建煒介紹了瘟疫、傳染性疾病的背景，以及疫苗產業和製藥趨勢、抗生素和抗病毒藥品等生技產業的發展、市場規模、投資回報率等。對於疫情，他引述前美國衛生部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)在疫情剛開始時針對美國的情況所言：保護弱勢群體、庇護易感人群、拯救病人、維持醫療量能。

陳建煒也介紹美國防疫的狀況，包括聯邦與地方之間的協調配合，健康資料基礎建設，行政命令準則、注射疫苗、戴口罩、社交距離等。對比台灣的控制管理，台灣的先天優勢包括海島、良好的公共衞生架構、全民健保、國民素養。

面對一個新型的傳染性疾病，他表示最重要的管控目標是預防重症及死亡、維持醫療量能、心理衞生、中小學教育、經濟發展。

台灣在疫情初期立即推動入境管制、隔離、測試、疫調等，包括派專人訪問武漢，民眾配合度也很高，加上優異國民素養、專業醫療人員及認真運作的公務體系等，他對台灣防疫仍有信心。對於未來的疫情發展，高峰會多嚴重、多久達拐點、醫療體系受影響程度多大、隔離時間多久，仍需前瞻思考和超前部署，且疫苗製造及採購應作為國家安全話題，在借鑑外國經驗同時，也要依台灣情況彈性調整。

疫情 疫苗 防疫

上一則

大華府健康講座 5/31談新冠應對

下一則

為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下

延伸閱讀

中國衛健委：Omicron疫苗已進入臨床試驗

中國衛健委：Omicron疫苗已進入臨床試驗
占用道路搶生意 華府餐車亂象叢生

占用道路搶生意 華府餐車亂象叢生
華府住房委員會總部 將改建成公寓樓

華府住房委員會總部 將改建成公寓樓
被俄列禁入境名單 華府市議員瑪麗切爾不在意

被俄列禁入境名單 華府市議員瑪麗切爾不在意
廣東聯誼會慶會長交接 首辦麻將競技賽

廣東聯誼會慶會長交接 首辦麻將競技賽

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅