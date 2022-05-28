華府國建聯誼會 陳建煒分析美台疫情

華府國建聯誼會近日邀請陳建煒(左六)主講美台新冠疫情。（主辦方提供）

華府國建聯誼會近日在馬州僑教中心舉行新冠病毒講座，邀請教授陳建煒講解傳染性疾病和醫療產業的趨勢，他從流行病學的角度，分析對比新冠病毒在美國和台灣的情況及防疫 方法。

陳建煒介紹了瘟疫、傳染性疾病的背景，以及疫苗 產業和製藥趨勢、抗生素和抗病毒藥品等生技產業的發展、市場規模、投資回報率等。對於疫情 ，他引述前美國衛生部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)在疫情剛開始時針對美國的情況所言：保護弱勢群體、庇護易感人群、拯救病人、維持醫療量能。

陳建煒也介紹美國防疫的狀況，包括聯邦與地方之間的協調配合，健康資料基礎建設，行政命令準則、注射疫苗、戴口罩、社交距離等。對比台灣的控制管理，台灣的先天優勢包括海島、良好的公共衞生架構、全民健保、國民素養。

面對一個新型的傳染性疾病，他表示最重要的管控目標是預防重症及死亡、維持醫療量能、心理衞生、中小學教育、經濟發展。

台灣在疫情初期立即推動入境管制、隔離、測試、疫調等，包括派專人訪問武漢，民眾配合度也很高，加上優異國民素養、專業醫療人員及認真運作的公務體系等，他對台灣防疫仍有信心。對於未來的疫情發展，高峰會多嚴重、多久達拐點、醫療體系受影響程度多大、隔離時間多久，仍需前瞻思考和超前部署，且疫苗製造及採購應作為國家安全話題，在借鑑外國經驗同時，也要依台灣情況彈性調整。