重型車輛損傷道路 華府10月調高牌照費

今年10月起，華府重型車輛的牌照費將上調。（記者張筠╱攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)日前簽署新法，從今年10月開始，重型車輛的牌照費用將增加，超過6000磅的車輛年費將從原來的155元增至500元，立法者表示，大型車輛對道路、環境的損害更大，發生意外時產生的風險也更高，因此車主理應負擔更多成本。

提出該規定的華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，重型車輛對道路的損害較大，市府需要花更多成本來修建道路和橋樑，「這部分車主應該承擔車輛給道路帶來的毀損，否則對其他納稅人不公平」，此外大型車輛耗油較多，對環境更不友好，「若發生意外，造成的危害也可能更嚴重。」

根據新規，牌照費用增長的對象主要是大型車輛，3500磅至4999磅的車輛牌照費將從115元漲至175元，5000磅至5999磅者增加95元，年費將為250元，6000磅以上的皮卡(pickup)、大型休旅 車年費將漲為500元；3499磅以下的車輛牌照費仍為72元。

商業卡車的牌照費也將調漲，7000磅以上的車輛費用500元，1萬磅以上則至少要付700元；新規對電動車 有一定優惠，計算牌照費時會先將電動車的重量減去1000磅，而後再按普通車輛的標準收費。

市府表示，新規生效後，預計每年將給市府額外帶來230萬元收入，用於推動華府校園道路附近的安全建設，包括完善學生人行道和自行車道，收緊學區的車輛限速等。

根據彭博新聞社(Bloomberg)的統計，這是地方政府為應對卡車等大型車輛增多，而推出新收費標準的首例，新規將在今年10月生效，瑪麗切爾說「其他地方政府若要效仿，將是非常明智的決定。」