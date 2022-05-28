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亞市高中生群架被刺死 校園暴力惹議

記者張筠／維州報導

維州亞歷山卓市高中(Alexandria City High School)本周發生學生打群架事件，一名18歲青少年在鬥毆中遭刺死，校園安全、心理健康、暴力問題引發熱議，市府官員、學校教職和家長們敦促解決方案，避免未來再發生類似悲劇，此外並主張增加心理輔導、加強幫派管理、強化校園執法等。

亞歷山卓市警方表示，事件24日發生在Bradlee購物中心附近，亞歷山卓市高中兩校區約30至50名學生中午12時25分左右打群架，一名18歲的高中生期間被刀刺傷，當天送醫後不治。

亞歷山卓市市長威爾森(Justin Wilson)表示，此類案件應以預防為重，「4000名學生可能有4000種解決方法，因此學校也應制定多層次的保護和預防措施」，例如心理健康服務、校園諮商、幫派管理、各學校之間互相監督等機制。

威爾森表示，學生在疫情期間因缺乏社交活動，到校時間大幅減少，因此心理或情緒出現問題時也不會去尋求專業幫助，一定程度上導致今日悲劇，「學生們解決衝突的基本能力在疫情期間退步，或缺乏鍛煉，而返校後也沒有及時接受培訓，造成不幸後果。」

亞歷山卓市高中家長教師學生協會(PTSA)主席凱莉(Amanda Kelley)表示，本周對所有學生和家長來說都極為艱難，「很多家長擔心孩子在學校與其他同學的互動不良，也有孩子表示不想上學」。

該案發生後，亞歷山卓市高中暫停實體課一周，國殤日假期結束後才會讓學生返校，「許多家長和教師已計畫下周二到校支援，給學生安慰，確保每個孩子的情緒穩定。」

威爾森表示，此案對每個家庭都是重創，他的一個孩子就讀亞歷山卓市高中11年級，老二明年也將升入該高中，「校園暴力不容忽視，否則對整個社區和每個家庭都有不可逆轉的傷害。」

疫情 幫派 心理健康

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