占用道路搶生意 華府餐車亂象叢生

國家廣場附近五顏六色的美食卡車是眾多遊客的打卡項目，但業主為搶占生意，常用廢棄車輛違規占路，衍生很多問題。（記者張筠╱攝影）

華府 國家廣場(National Mall)除了地標性景點和多家免費博物館外，廣場附近五顏六色的餐車(food truck)也是眾多遊客慕名打卡的項目，不過經營美食 卡車的業主為搶生意，常用廢棄車輛違規占路，罰單也無法矯正他們的行為，讓市府執法官員頭疼，有業者期待市府盡快發放許可證，規範經營環境並減輕他們的壓力。

國家廣場14街西北路段至華盛頓紀念碑(Washington Monument)前，長期有各式各樣的餐車，排成一隊販賣食物飲品，許多遊客為節省觀光 時間，常常買了小吃邊走邊逛，還有民眾專門前來體驗街頭美食，疫情後的戶外用餐還更受歡迎。

不過部分業主存在違規經營問題已久，他們為搶占停車空間，時常利用私家車甚至是廢棄車輛占位，影響公車停靠或正常車流，相當於兩條車道無法正常使用，更提高了自行車、電動滑板等代步工具的使用風險，而這些業主儘管因此接到罰單仍我行我素。

一位不願透露姓名的餐車業主表示，他用來占停車位置的私家車已被開了6000元的罰單，但「搶生意比繳罰款更重要」，對某些美食卡車的業主來說，權衡違規停車和失去生意兩者利弊後，覺得生意流失造成損失更大。

兩年前華府消費者和監管事務局(Department of Consumer and Regulatory Affairs，簡稱DCRA)為了規範餐車的經營環境，計畫通過樂透抽籤的方式核發停靠許可證，允許有限的餐車在國家廣場附近經營，但該計畫至今沒有實現。

市府也持續以罰單來管理違規停車，雖然情況沒有好轉，但市府也以此獲得不少收入，國家廣場附近的某路段曾在60天內，給市府帶來400多張罰單，總額約3萬2000元。

至於如何有效整頓此問題，解決餐車的經營亂象？DCRA至今沒有回應，有業主表示，市府若能給予頒發國家廣場附近的經營許可證，就能將問題徹底解決，「每輛車若有固定的號碼和對應位置，業主也有執照，不僅能規範秩序，也能減少我們的經營麻煩。」