馬州國會議員特羅 支持泛亞申請百萬醫療補助

特羅(左三)對CCACC的多功能資源及服務印象深刻。右三為陸惠興。（記者張筠╱攝影）

馬州 民主黨聯邦眾議員特羅(David Trone)近日參訪美京華人活動中心(CCACC)，了解該中心的運作和設施，聽取華裔 社區訴求，他支持該中心泛亞診所申請醫療保健的經費補助，此外也鼓勵華裔選民積極投票發聲。

特羅是CCACC自新冠疫情 後到訪的高級官員之一，他支持泛亞診所申請的125萬元資金，並表示會將該項目遞交與聯邦立法官員討論，期望能在2023財年勞工、健康、公共服務、教育等相關領域的預算中通過。

特羅辦公室發言人表示，此目標是為馬州蒙郡(Montgomery)建立一個一站式服務的健康中心，升級蒙郡的健康保健平台，翻新後診所預計占地一萬平方呎，設有初級保健診所、康復中心、放射科診所、牙醫、藥房等空間；他去年也為馬州弗雷德瑞克郡(Frederick)的亞裔美國人中心籌集了150萬元。

特羅除與泛亞診所員工和年長者交流，也參觀了美京畫廊，對CCACC的多功能資源及服務印象深刻，尤其對醫生和志願者的服務表示敬佩，「他們不是等到問題出現後才想解決辦法，而是重在預防。」給年長者做常規檢查，追蹤糖尿病等慢性病的情況，在對抗新冠疫情期間也提供疫苗、檢測等資源，對華裔和主流社區都有顯赫貢獻。

泛亞診所主任陸惠興說，很慶幸國會議員支持泛亞醫療中心爭取經費，這對CCACC意義重大，而今年剛好是馬州的選舉年，特羅也不忘鼓勵華人出來發聲，教導老年人投票的重要性，讓華裔社區能更好融入主流社會，並發揮更大影響力。