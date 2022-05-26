維州勞郡公校族裔歧視案 3月新高40起

維州勞登郡(Loudoun County)公校 系統2021-2022下半學年的種族歧視 、仇恨言論案件急遽增加，今年3月份累計有40起達到新高峰，公校官員尚未明確案件驟增的原因，但疫情 衝擊心理健康、社會案件增加、社交平台使用等都不能排除關係。

勞登郡公校副教育總監伊利斯(Ashley Ellis)24日向公校教委匯報指出，2021-2022學年的下半年，校園歧視案件、仇恨相關的衝突明顯增加，引發師生的擔憂，加之疫情後社會上各類暴力犯罪上漲，許多家長均不放心讓孩子到學校上課。

數據顯示，2021年9月至2022年1月，勞登郡公校系統的公平事務辦公室(Office of Equity)平均每個月接到五起種族歧視或仇恨相關的報案，2022年2月共有19起，比1月增加14起，而3月達高峰，全郡公校共有40起案件，初中最多，共20宗；4月開始下降，但仍有38起案件，而本月截至24日，公校官員已處理23起案件。

勞登郡公校公平事務官員斯波洛克(Lottie Spurlock)說，2月為美國的非裔歷史月，「本該是慶祝和紀念的時間，但歧視性案件卻明顯增高。還有很多衝突事件可能沒有上報相關部門，現實情況可能更嚴重」，更令人擔憂的是，此現象不分地區或族裔，「整個勞登郡普遍存在類似問題。」

公校官員仍在調查歧視案件增加的具體原因，同時也在與各校長和教師們商討應對策略，盡可能完善相關規定和措施，遏止更多歧視或仇恨事件。

有家長表示，疫情後整個社會的歧視和仇恨問題加劇，部分青少年可能受影響，加之疫情期間學生們的心理健康受挫，也助長了惡劣言行；斯波洛克表示，除了關注學生整體的心理健康外，各校也要追蹤曾涉及衝突的學生狀況，關照他們的身心狀態和家庭情況，很多社交障礙都與家庭問題有關。

公校官員也指出，社交媒體的使用也對學生們言行帶來衝擊，除了各種可能傷人傷己甚至破壞公物的網路挑戰，學生們也經常會模仿社交網路中的各種新奇用語，增加了歧視、衝突的風險。