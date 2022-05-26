又傳校園槍案 醫生籲父母多與孩子溝通

兒童和青少年精神專家表示，在社會危機發生之際，家長要積極與孩子溝通並機會教育。（美國兒科學會提供）

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學的槍案震驚全國，槍枝管控、校園安全、暴力犯罪再度成為家長擔憂議題，部分學生也對到校上課心存恐慌，華府 精神科醫生建議家長在此階段要積極與孩子溝通，在機會教育 同時也解決心理疑惑與障礙。

華府兒童與青少年精神科醫生墨菲(James Murphy)說，德州小學槍擊慘案給可能給學生們帶來極大心理陰影，但家長此時不應避諱不談，而要主動給孩子提供安全舒適的交流空間，引導並傾聽他們對這類悲劇的各種想法和疑惑，家長或監護人也可適當表達自己的感受。

墨菲說，家長此時也應該引導孩子們使用手機、網路的習慣，注意他們獲取信息的渠道，必要時可限制他們使用社交平台，避免心理健康受影響；「家長可藉此進行危機教育，與孩子探討在遇到突發事件時要如何應對」，必要的話可向專家諮詢，或尋求心理輔助，「兒童和青少年在成長階段若心事重重，未來更可能引發更多問題。」

除了幫助孩子們排解恐慌等負面情緒，墨菲也提醒家長和教師，可能有學生會因此萌生傷人的想法，出現威脅、攻擊性言行，或破壞公物，「有校園霸凌、暴力、使用武器、被孤立、酗酒、使用毒品等不良記錄的學生，也要重點關注。」

武器使用不僅會給他人帶來風險，也可能牽連自殺或自虐等問題，墨菲說，家中若有武器，監護人應確保兒童和青少年無法取得，甚至不能讓他們看見。

墨菲推薦家長使用心理諮詢和創傷治療的網路資源，包括美國兒童與青少年精神病學學會(https://bit.ly/3sZAy26)、美國兒科學會(https://bit.ly/3PBE1O1)、全國兒童創傷網路(https://bit.ly/3PIbhmI)。

Thriveworks臨床社會工作者凱斯(Tyler Keith)表示，在關注孩子精神狀態的同時，家長和監護人也要先處理好自己的情緒，「社會悲劇容易觸發自己過去曾經歷的打擊或傷害，家長可通過睡眠、飲食等了解自身情緒和心理狀態，若有問題也要積極尋求專業輔助。」

凱斯說，若家長懷疑孩子在學校有傷人的趨勢，應及時引導，嚴重時應向執法部門反映，確保他人及孩子的身心安全。