我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

又傳校園槍案 醫生籲父母多與孩子溝通

記者張筠╱華盛頓報導
兒童和青少年精神專家表示，在社會危機發生之際，家長要積極與孩子溝通並機會教育。（美國兒科學會提供）
兒童和青少年精神專家表示，在社會危機發生之際，家長要積極與孩子溝通並機會教育。（美國兒科學會提供）

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學的槍案震驚全國，槍枝管控、校園安全、暴力犯罪再度成為家長擔憂議題，部分學生也對到校上課心存恐慌，華府精神科醫生建議家長在此階段要積極與孩子溝通，在機會教育同時也解決心理疑惑與障礙。

華府兒童與青少年精神科醫生墨菲(James Murphy)說，德州小學槍擊慘案給可能給學生們帶來極大心理陰影，但家長此時不應避諱不談，而要主動給孩子提供安全舒適的交流空間，引導並傾聽他們對這類悲劇的各種想法和疑惑，家長或監護人也可適當表達自己的感受。

墨菲說，家長此時也應該引導孩子們使用手機、網路的習慣，注意他們獲取信息的渠道，必要時可限制他們使用社交平台，避免心理健康受影響；「家長可藉此進行危機教育，與孩子探討在遇到突發事件時要如何應對」，必要的話可向專家諮詢，或尋求心理輔助，「兒童和青少年在成長階段若心事重重，未來更可能引發更多問題。」

除了幫助孩子們排解恐慌等負面情緒，墨菲也提醒家長和教師，可能有學生會因此萌生傷人的想法，出現威脅、攻擊性言行，或破壞公物，「有校園霸凌、暴力、使用武器、被孤立、酗酒、使用毒品等不良記錄的學生，也要重點關注。」

武器使用不僅會給他人帶來風險，也可能牽連自殺或自虐等問題，墨菲說，家中若有武器，監護人應確保兒童和青少年無法取得，甚至不能讓他們看見。

墨菲推薦家長使用心理諮詢和創傷治療的網路資源，包括美國兒童與青少年精神病學學會(https://bit.ly/3sZAy26)、美國兒科學會(https://bit.ly/3PBE1O1)、全國兒童創傷網路(https://bit.ly/3PIbhmI)。

Thriveworks臨床社會工作者凱斯(Tyler Keith)表示，在關注孩子精神狀態的同時，家長和監護人也要先處理好自己的情緒，「社會悲劇容易觸發自己過去曾經歷的打擊或傷害，家長可通過睡眠、飲食等了解自身情緒和心理狀態，若有問題也要積極尋求專業輔助。」

凱斯說，若家長懷疑孩子在學校有傷人的趨勢，應及時引導，嚴重時應向執法部門反映，確保他人及孩子的身心安全。

德州 教育 華府

上一則

休市試行「保證收入」 月給375元 110位低收入市民受惠

下一則

德州檢察長之爭 布希落敗 家族光環不再 政治包袱千斤重

延伸閱讀

德州小學槍案發生後 「老師配槍」再成輿論熱議焦點

德州小學槍案發生後 「老師配槍」再成輿論熱議焦點
「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施

「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施
環保署撥款5.88億 改造新州供水系統

環保署撥款5.88億 改造新州供水系統
荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令
坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕