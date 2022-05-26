大華府希望中校教師 分享教學經驗

程京林。（主辦方提供）

大華府 最大的希望中文學校近日舉行今年第三場經驗交流會，邀請多位至少有十年海外中文教學經驗的教師分享教學理念、新教具及網絡資源等。

北維校區的王志雲分享拼音班教學經驗，她上課會用大量色彩鮮豔的圖片，畫成拼音字幕的形象，配上兒歌，從視覺、聽覺上抓住年幼孩子們的注意力，有時也會用遊戲提升課堂趣味性，幫助四至六歲的孩子認讀拼音，培養閱讀興趣。

洛城校區的王英姿分享使用教材的經驗，她會圍繞每個單元的主題，讓學生了解課文，將與現實生活有關的內容和知識點重點挑出來討論、比較，並用活動加強，讓課程與生活更緊密。

每逢中國傳統節日，王英姿會講解典故，讓學生親手做美食 、手工，與家人分享，以此增加學中文的興趣。短片短文等網路資源也能豐富課堂素材，搭配作業複習題，並邀請家長參與，把中文學習變成全家活動。

赫城校區的程京林分享寫作教學經驗，由於寫作是學中文最難的部分，她會根據學生的閱讀水平和聽寫能力，讓學生口述想寫的內容，從熟悉的人事物入手，鼓勵學生將平時沒機會或不好意思表達的話寫下來，通過朗讀來檢查句子通順度。她表示，寫作學習越早開始越好，低年級學生可從模擬課文句子開始，慢慢增加字句數量，若學生的作文經常獲得肯定，他們也會更有熱情。

西城校區的陳鑫擅長AP中文考試教學，綜合訓練學生的聽說讀寫能力，她表示「聽」時可以記筆記，「讀」時可前後連貫；練習看圖說話時，故事要以第三人稱描述，主角貫穿每幅畫面，不要自行添加人物或情節，避免浪費時間或偏離重點。

她也提到，口語對話時要盡量多說，避免詞語重複，減少語氣詞且不要夾雜英文。回郵件的考題中，開頭問候與結尾祝願很重要，中間內容也要準確回答對方問題，不要過多發揮。對話講演要緊扣主題，盡量使用成語，結合生活，對比東西方文化，會更突顯中文掌握程度。