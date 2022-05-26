我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

大華府希望中校教師 分享教學經驗

【華盛頓訊】
程京林。（主辦方提供）
程京林。（主辦方提供）

華府最大的希望中文學校近日舉行今年第三場經驗交流會，邀請多位至少有十年海外中文教學經驗的教師分享教學理念、新教具及網絡資源等。

北維校區的王志雲分享拼音班教學經驗，她上課會用大量色彩鮮豔的圖片，畫成拼音字幕的形象，配上兒歌，從視覺、聽覺上抓住年幼孩子們的注意力，有時也會用遊戲提升課堂趣味性，幫助四至六歲的孩子認讀拼音，培養閱讀興趣。

洛城校區的王英姿分享使用教材的經驗，她會圍繞每個單元的主題，讓學生了解課文，將與現實生活有關的內容和知識點重點挑出來討論、比較，並用活動加強，讓課程與生活更緊密。

每逢中國傳統節日，王英姿會講解典故，讓學生親手做美食、手工，與家人分享，以此增加學中文的興趣。短片短文等網路資源也能豐富課堂素材，搭配作業複習題，並邀請家長參與，把中文學習變成全家活動。

赫城校區的程京林分享寫作教學經驗，由於寫作是學中文最難的部分，她會根據學生的閱讀水平和聽寫能力，讓學生口述想寫的內容，從熟悉的人事物入手，鼓勵學生將平時沒機會或不好意思表達的話寫下來，通過朗讀來檢查句子通順度。她表示，寫作學習越早開始越好，低年級學生可從模擬課文句子開始，慢慢增加字句數量，若學生的作文經常獲得肯定，他們也會更有熱情。

西城校區的陳鑫擅長AP中文考試教學，綜合訓練學生的聽說讀寫能力，她表示「聽」時可以記筆記，「讀」時可前後連貫；練習看圖說話時，故事要以第三人稱描述，主角貫穿每幅畫面，不要自行添加人物或情節，避免浪費時間或偏離重點。

她也提到，口語對話時要盡量多說，避免詞語重複，減少語氣詞且不要夾雜英文。回郵件的考題中，開頭問候與結尾祝願很重要，中間內容也要準確回答對方問題，不要過多發揮。對話講演要緊扣主題，盡量使用成語，結合生活，對比東西方文化，會更突顯中文掌握程度。

陳鑫。（主辦方提供）
陳鑫。（主辦方提供）
王英姿。（主辦方提供）
王英姿。（主辦方提供）
王志雲。（主辦方提供）
王志雲。（主辦方提供）

美食 華府

上一則

相識4年…幫助「李奧納多」逃離魔教 寡婦被騙81萬

下一則

德州人語／老師佩槍上課能防濫殺？

延伸閱讀

財富500強 大華府16家企業進榜

財富500強 大華府16家企業進榜
金山洛威爾高中抽籤招生擬延長 華裔家長促教委會否決

金山洛威爾高中抽籤招生擬延長 華裔家長促教委會否決
國殤日連假 大華府近百萬人計畫出行

國殤日連假 大華府近百萬人計畫出行

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風
大華府疫情略升 做好防疫免恐慌

大華府疫情略升 做好防疫免恐慌

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕