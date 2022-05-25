蒙郡高中生暑期金融理財課 6、7月開班

馬州 蒙郡華裔 家長會(CAPA-MC)將在暑期推出為高中生訂製的金融理財知識課程，歡迎家長與孩子們一同學習，該課程邀請社區理財專家聶Mike，啟發高中生和家庭做出最優化的大學資金支付計畫。該課程共有八周，會引入商業案例比賽機制，所有學生都會得到不同數額的現金獎勵，作為Roth IRA帳戶的啟動資金。

八周課程涵蓋內容包括，大學資金支付規畫選擇、聯邦學生資助表(FAFSA)、大學理事會大學獎學金服務(CSS)簡介、高中生的稅務申報、孩子的Roth IRA帳戶、有現金成分的人壽保險、大學校園房產投資策略、三種最大限度獲得助學金但有爭議的方法、大學資金籌畫策略、學生貸款 的利與弊。

八周學習包括分析稅務資料，觀看YouTube視頻並討論，學生按主題演講，最後一天進行商業案例大賽。學費每名學生250元，家長免費，部分學費將用於資助大華府地區的華裔家長會。

課程有兩期，第一期6月15日開始，每周三晚上8時至9時；第二期7月20日開始，每周三晚上9時至10時。詳情可登錄：https://bit.ly/3sQ4L3r。