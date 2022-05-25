我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

蒙郡高中生暑期金融理財課 6、7月開班

馬州訊

馬州蒙郡華裔家長會(CAPA-MC)將在暑期推出為高中生訂製的金融理財知識課程，歡迎家長與孩子們一同學習，該課程邀請社區理財專家聶Mike，啟發高中生和家庭做出最優化的大學資金支付計畫。該課程共有八周，會引入商業案例比賽機制，所有學生都會得到不同數額的現金獎勵，作為Roth IRA帳戶的啟動資金。

八周課程涵蓋內容包括，大學資金支付規畫選擇、聯邦學生資助表(FAFSA)、大學理事會大學獎學金服務(CSS)簡介、高中生的稅務申報、孩子的Roth IRA帳戶、有現金成分的人壽保險、大學校園房產投資策略、三種最大限度獲得助學金但有爭議的方法、大學資金籌畫策略、學生貸款的利與弊。

八周學習包括分析稅務資料，觀看YouTube視頻並討論，學生按主題演講，最後一天進行商業案例大賽。學費每名學生250元，家長免費，部分學費將用於資助大華府地區的華裔家長會。

課程有兩期，第一期6月15日開始，每周三晚上8時至9時；第二期7月20日開始，每周三晚上9時至10時。詳情可登錄：https://bit.ly/3sQ4L3r。

華裔 貸款 馬州

上一則

近18萬芝居民申請月發500 亞裔3%

下一則

北卡華聯與凱瑞市府 攜手保護帝王蝶

延伸閱讀

蒙郡衛生官招聘陷僵局 前任去秋離職 至今仍找無人

蒙郡衛生官招聘陷僵局 前任去秋離職 至今仍找無人
關群傑、楊成華參選馬州蒙郡公校教委 誓言替華裔發聲

關群傑、楊成華參選馬州蒙郡公校教委 誓言替華裔發聲
蒙郡郡長候選人 6月6日辦華裔社區見面會

蒙郡郡長候選人 6月6日辦華裔社區見面會
郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意

郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意
馬州蒙郡限制租金漲幅條例 22日到期

馬州蒙郡限制租金漲幅條例 22日到期

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況