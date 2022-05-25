趙小蘭訪談趙錫成 分享新書破浪者哲學

趙小蘭(右)與父親趙錫成(左)。（主辦方提供）

美國華人 家長協會(CAPA)近日舉行線上讀書討論，邀請趙小蘭 的父親趙錫成分享他即將出版的傳記「破浪者哲學：船王趙錫成與夫人朱木蘭的人生智慧」。趙小蘭是美國第24任勞工部長和第18任美國運輸部長，也是美國第一位被任命為總統內閣成員的亞裔女性，她在該讀書會中訪談父親。

趙錫成在訪問中分享自己剛來美國時適應環境的經歷，包括語言困難、飲食、習俗、文化，在舉目無親的艱辛條件下獨自艱苦奮鬥、白手起家，他並針對華裔 如何更多參與美國主流社會，分享人生見解與心法，並向下一代華人青年提出鼓勵和期許。

趙錫成分享他和已故妻子朱木蘭的人生哲學，「我賢慧的妻子完美體現她所推崇的中華傳統美德，為人謙遜、友善，樂善好施卻始終低調。」他說自己父母的價值觀，教導他積極樂觀、有目標、堅持不懈，時刻準備好迎接機會，「父母教導我以長遠眼光看待他人，慷慨、善良、體面，我也始終努力過簡單平衡的生活，保持謙虛，並每天鍛鍊身體。」

趙小蘭則說，該書引導人生成功的價值觀，鼓勵華裔傳承文化傳統，不僅要學習、吸收西方文化，也可以教美國主流社會認識亞洲文化、哲學、歷史及思維方式，對中國文化傳統有自信，讓主流社會更多元精采，並幫助美國在世界經濟領域提升競爭力。

趙錫成畢生致力海運業和慈善活動，他是福茂集團的創始人和名譽主席。他在上海郊外嘉定縣一個受過良好教育的家庭中長大，年僅29歲便成為最年輕的遠洋船長之一。隨後，他參加全國考試院舉辦的甲級船長特種考試，取得史上最高分，進而獲得留美深造打拚的機會。

在紐約市聖約翰大學獲得管理學MBA後，趙錫成創立福茂集團公司，推廣環保航運，廣泛採用節能設計和技術，船隊被業界評為最環保的貨船，趙錫成也入選聯合國國際海事名人堂；趙錫成獲獎無數，之前出版的暢銷書「逆風無畏」講述他的傳奇人生，繼而出版的「淡定自在」描述已故夫人一生博愛與奉獻的生動傳記，兩書相得益彰。

趙小蘭是二戰以來任職時間最長的內閣部長，很少有人能獲得內閣兩度任職的榮譽；她擁有哈佛商學院工商管理碩士學位，並獲頒37個榮譽博士學位，她也是趙錫成與已故趙朱木蘭六個女兒中的長女。