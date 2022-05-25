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被俄列禁入境名單 華府市議員瑪麗切爾不在意

記者張筠／華盛頓報導
瑪麗切爾2015年倡議將俄羅斯駐美大使館前的部分路段改以涅姆佐夫命名，華府市議會2018年通過。（取自涅姆佐夫廣場臉書）
瑪麗切爾2015年倡議將俄羅斯駐美大使館前的部分路段改以涅姆佐夫命名，華府市議會2018年通過。（取自涅姆佐夫廣場臉書）

俄羅斯政府近日公布「敵人名單」(enemy list)，禁止包括美國總統拜登在內的963名美國人入境俄羅斯，眾多政府高官和聯邦議員榜上有名，而華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)也出現在該名單。

該名單象徵俄羅斯與美國及其盟國的關係不斷惡化，禁止美國國務卿布林肯、中央情報局局長伯恩斯、重量級演員摩根費里曼(Morgan Freeman)等人入境俄羅斯，而瑪麗切爾也列入該名單她自己都感到意外，「有人短信通知我，我才知道自己竟然榜上有名。」

「我或許是該名單中最不起眼的人」，但「有幸」被俄羅斯政府注意到，俄羅斯政府沒有列出禁止入境的具體原因，但瑪麗切爾猜測，這與幾年前她推動將俄羅斯駐美大使館前面道路改名有關。

2015年反對派領袖、推崇民主並曾任副總理的涅姆佐夫(Boris Nemtzov)，在克里姆林宮附近被槍殺，襲擊發生時，正好距離涅姆佐夫領導反對普亭的大型集會還有不到兩天，此事在美國許多地區掀起抗議浪潮，瑪麗切爾當時倡議將俄羅斯駐美大使館前的部分路段改以涅姆佐夫命名，華府市議會最終於2018年1月通過該提案。

瑪麗切爾說，俄羅斯政府將她列入「敵人名單」，是試圖要讓美國忘記涅姆佐夫，「但其實這反而將會加深我們對涅姆佐夫的記憶」，她也表示「永遠不想去俄羅斯」，被禁止入境「我毫無損失」也不在意。

俄羅斯 大使館 華府

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