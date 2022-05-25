財富500強 大華府16家企業進榜

華府房貸公司房利美2021年收入1015億元，在全國排名第33，也是大華府排名第一的企業。（谷歌地圖）

「財富」500強近日公布2022年名單，大華府 共16家企業入榜，總數在全美排名第八，其中有一家企業首次擠入榜單，大華府排名全國前100名的企業有四家，華府和馬州 各一家，維州 有兩家；今年前500強企業中有44家由女性領導，數量創新高。

大華府多數入榜的企業位於北維州，共有11家，華府共有三家，包括在大華府排名第一的房貸公司房利美(Fannie Mae)，2021年收入為1015億元，在全國排名第33；馬州衝進全國前100的企業是總部位於貝賽斯達市(Bethesda)的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司，2021年收入670億元，排名全國第55名。

維州有兩家公司進入全國前100，分別是位於費郡麥克林(McLean)的房貸抵押公司房地美(Freddie Mac)，排名第56，以及美國第五大軍火公司通用動力(General Dynamics)，排名第94。

總部位於維州雷斯頓市(Reston)的CACI International去年排名全國第473，但今年跌出前500名的榜單，排名522；探索通信公司(Discovery Communication)總部原位於馬州銀泉市(Silver Spring)，但近期Discovery Inc和AT&T Inc的WarnerMedia資產合併成立了媒體巨頭Warner Bros Discovery，因此總部位於紐約市；今年新進前500名榜單的是華府私募公司凱雷集團(The Carlyle Group)，排名全國第398。

沃爾瑪連續第十年穩坐該榜單第一名，電商巨擘亞馬遜排名第二，收入比去年增長了22%，蘋果公司排名第三，也是過去八年中，有七年被評為「最賺錢公司」，全國排名第四和第五的企業分別是CVS Health和UnitedHealth Group。

根據該榜單，紐約大都會區仍是擁有前500強企業最多的地區，共62個，第二至五名依次為芝加哥(35個)、休士頓(24個)、達拉斯(23個)、舊金山(18個)，大華府地區的數量排名全國第八；大華府未來至少將再增一家前500強企業，因今年排名第60的波音公司(Boeing)日前宣布，總部將從芝加哥搬遷至維州阿靈頓(Arlington)。

今年進入「財富」500強榜單的收入門檻為64億元，比去年增長19%，前500強企業去年的總收入為16.1兆元，在全世界有2970萬員工，此外這500家企業中有44家由女性領導，數量創新高。