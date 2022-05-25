我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

財富500強 大華府16家企業進榜

記者張筠／華盛頓報導
華府房貸公司房利美2021年收入1015億元，在全國排名第33，也是大華府排名第一的企業。（谷歌地圖）
華府房貸公司房利美2021年收入1015億元，在全國排名第33，也是大華府排名第一的企業。（谷歌地圖）

「財富」500強近日公布2022年名單，大華府共16家企業入榜，總數在全美排名第八，其中有一家企業首次擠入榜單，大華府排名全國前100名的企業有四家，華府和馬州各一家，維州有兩家；今年前500強企業中有44家由女性領導，數量創新高。

大華府多數入榜的企業位於北維州，共有11家，華府共有三家，包括在大華府排名第一的房貸公司房利美(Fannie Mae)，2021年收入為1015億元，在全國排名第33；馬州衝進全國前100的企業是總部位於貝賽斯達市(Bethesda)的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司，2021年收入670億元，排名全國第55名。

維州有兩家公司進入全國前100，分別是位於費郡麥克林(McLean)的房貸抵押公司房地美(Freddie Mac)，排名第56，以及美國第五大軍火公司通用動力(General Dynamics)，排名第94。

總部位於維州雷斯頓市(Reston)的CACI International去年排名全國第473，但今年跌出前500名的榜單，排名522；探索通信公司(Discovery Communication)總部原位於馬州銀泉市(Silver Spring)，但近期Discovery Inc和AT&T Inc的WarnerMedia資產合併成立了媒體巨頭Warner Bros Discovery，因此總部位於紐約市；今年新進前500名榜單的是華府私募公司凱雷集團(The Carlyle Group)，排名全國第398。

沃爾瑪連續第十年穩坐該榜單第一名，電商巨擘亞馬遜排名第二，收入比去年增長了22%，蘋果公司排名第三，也是過去八年中，有七年被評為「最賺錢公司」，全國排名第四和第五的企業分別是CVS Health和UnitedHealth Group。

根據該榜單，紐約大都會區仍是擁有前500強企業最多的地區，共62個，第二至五名依次為芝加哥(35個)、休士頓(24個)、達拉斯(23個)、舊金山(18個)，大華府地區的數量排名全國第八；大華府未來至少將再增一家前500強企業，因今年排名第60的波音公司(Boeing)日前宣布，總部將從芝加哥搬遷至維州阿靈頓(Arlington)。

今年進入「財富」500強榜單的收入門檻為64億元，比去年增長19%，前500強企業去年的總收入為16.1兆元，在全世界有2970萬員工，此外這500家企業中有44家由女性領導，數量創新高。

華府 維州 馬州

上一則

北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔

下一則

中華公所共同主席賴李迎霞 力挺周浩恩

延伸閱讀

韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠

韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠
暴雨誤航班 雷根機場乘客困機艙數小時

暴雨誤航班 雷根機場乘客困機艙數小時

國殤日連假 大華府近百萬人計畫出行

國殤日連假 大華府近百萬人計畫出行

維州費郡涉數百萬元貪污案 州府批審判緩慢

維州費郡涉數百萬元貪污案 州府批審判緩慢

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

大華府熱浪來襲周末迎潮濕高溫 馬、維州留意龍捲風

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
詐騙歹徒假裝成李奧納多・狄卡皮歐，寡婦上當匯款81萬元。（Getty Images）

助相識4年「李奧納多」逃離魔教 德州寡婦被騙81萬元

2022-05-19 19:00
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況