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暴雨誤航班 雷根機場乘客困機艙數小時

記者張筠╱華盛頓報導
22日受暴風雨影響，雷根國家機場近兩天90趟航班被取消，至少71趟班機延誤，民眾批航空公司安排不夠靈活。（記者張筠 ╱攝影）
22日受暴風雨影響，雷根國家機場近兩天90趟航班被取消，至少71趟班機延誤，民眾批航空公司安排不夠靈活。（記者張筠 ╱攝影）

華府22日的暴風雨造成雷根國家機場(DCA)的90多個航班取消，連帶導致23日上午至少71架班機延誤，許多民眾的班機夜間降落華府後卻被困於機艙內數小時，對航空公司的安排不靈活大感不滿，機場官員表示，除了極端天氣外，人力不足、登機口安排困難，加劇了機場秩序的混亂。

大華府22日傍晚受暴風雨影響，北維州阿靈頓、亞歷山卓市等許多社區停電，根據世界航班追蹤網站FlightAware的數據，雷根國家機場當天取消了90多架航班，大量旅客滯留機場，行李分送也一片混亂，數百名降落華府的旅客，還因此被困在機艙內數小時，無法理解為何無法順利下機返家。

不少民眾通過社交平台抱怨或投訴稱，半夜近12時降落DCA，卻等到凌晨4時才下飛機，機場工作人員回應，除極端天氣外，人力不足導致登機口協調緩慢，造成旅客滯留。

梅勒(Nathan Mellor)搭美國航空(American Airlines)班機從俄亥俄州飛抵華府，22日近午夜12時落地，但一直到23日凌晨3時15分才下飛機，「機場人員說沒有足夠的登機門可使用，我們坐在飛機上看到旁邊還有至少七架飛機也滯留停機坪」，他質疑機場為何不通過接駁車來輸送旅客，「既然登機口不夠，其他交通工具總可應急支援。」

從底特律來華府的凱琳(Lisa Klein)也在機艙內被關了五小時，「被滯留的所有航班都是美國航空」，她批評「若機場沒有足夠登機門，為何允許那麼多班機飛往華府？」半夜等待數小時讓人難以接受，「(美國航空)飛行期間的服務都很周到，但前後期的管理實在不夠靈活。」

美國航空為安排不當向旅客致歉；華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)發言人稱，機場安檢等各項流程沒有問題，航班延誤與機場安全系統無關。

機場 華府 俄亥俄州

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