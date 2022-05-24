國殤日連假 大華府近百萬人計畫出行

因油價過高，今年大華府預計有7萬8000人在國殤日假期選擇航空旅行。（記者張筠╱攝影）

美國汽車協會(AAA)預計今年國殤日(Memorial Day)假期，大華府 有近100萬人計畫外出旅遊，其中逾86萬人擬自駕出行，比去年增加3%，交通官員建議民眾安排好出行時間，並預定停車地點，減輕通勤負擔。

根據AAA的預測，雖然近期各地油價 飆至新高，大華府仍有86萬5000多民眾計畫開車到50哩以外的景點度長周末，人數比2021年同期增加3%，不過仍比疫情前少10%。

最佳的自駕出行時間為26日上午6時以前和晚上9時以後、27日上午7時以前和晚上9時以後，以及28、29日的上午10時以前；AAA官員表示，近幾年因遠程辦公盛行，民眾度假的出發時間更靈活，但也可能導致交通高峰時段提前，預計今年國殤日假期路況最糟糕的時段為26日下午3時45分至5時45分。

AAA大華府地區發言人表示，今年因油價過高，許多民眾也轉而選擇航空旅行或其他大眾交通，今年預計有7萬8000人在國殤日假期前往大華府的三個機場 ，比去年增加了22%，因此建議民眾至少提前兩小時到機場，避免安檢排隊等候過久而錯過航班，也可避開人潮，減輕防疫負擔。

數據顯示，約1萬5000名大華府居民將以公車、火車或郵輪旅行，比去年增加了兩倍多。