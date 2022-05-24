維州費郡涉數百萬元貪污案 州府批審判緩慢

維州 費郡陪審團近日裁決一項涉及該郡最大筆貪污金額的控罪，費郡民眾卡馬喬(Carlos Camacho)被控貪污數百萬元，警方和維州檢查官仍在推進調查，但因疫情 影響，費郡法院有大量案件積壓，預計未來數月不會審判此案或對被告量刑，費郡檢察官 的處理方式因此遭州府批評。

根據費郡陪審團的宣判，卡馬喬2017年6月至2020年12月期間，通過偽造文書從雇主A&A Investment LLC竊取大量資金，包括將公司貸款轉為私用，維州費郡檢察長迪斯卡諾(Steve Descano)表示，卡馬喬面臨15項挪用公款罪以及四項偽造文書罪，欺詐金額達數百萬元，創費郡貪污案件最高金額。

「費郡法院從未遇過此規模的金額，此前處理的貪污案件通常是10萬、20萬元不等」，迪斯卡諾說，費郡警方和維州檢察長辦公室仍在審查銀行和公司記錄，預計會查出更多欺詐行為，涉及金額只增不減。」

新冠疫情導致費郡法院案件積壓，因此預計法官在未來幾個月都無法審判此案；專門負責貪污和其他白領階級的金融犯罪案件的迪斯卡諾表示，「由於這類罪行都涉及複雜的作案計畫，且調查人員追蹤銀行、公司等紀錄的工作量較大，一般調查難度較高，執法部門對金融犯罪的關注也就相對不足。但我們需要讓商界知道我們在乎，有必要讓專門執法部門處理此類案件，加強打擊金融罪犯，讓公眾了解這類行為對他人家庭、企業會造成毀滅性影響。」

迪斯卡諾及北維州其他檢察官試圖推動政策改革，提高民眾對金融犯罪的關注，不過費郡部分保守派官員以及維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)批評，此舉可能將「低級罪行(low-level)的人從刑事司法系統中脫離，或沒有及時判決、量刑」。

對此迪斯卡諾表示，「貪污和金融犯罪是很多檢察官沒有專業知識或無法耐心處理的案件類型。」不同類型的犯罪應有不同處理方式，且費郡也試圖幫助這些罪犯打破累犯的循環，通過不同的服務和資源，幫助他們不要從小錯走向更危險的罪行。