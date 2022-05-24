韓裔州長夫人金有美：亞裔人口增速居馬州之冠

馬州州長辦公室近日舉行亞太裔傳統月慶祝，展現多元文化盛況。（州長辦公室提供）

馬州 州長辦公室近日舉行年度亞太裔傳統月慶祝，韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)表示，亞太裔是馬州增長最快的族裔，不僅豐富了美國歷史，並推動了馬州政經文化發展，「我們除了慶祝，也要肯定亞太裔在各領域的貢獻，讓各族裔的智慧、力量凝聚團結」。

金有美說，每年5月是美國的亞太裔傳統月，一方面是紀念第一批日本 移民在1843年5月7日抵達美國大陸，此外也為紀念兩萬名華裔在太平洋鐵路建設中的貢獻，該鐵路於1869年5月10日竣工，因此當天也被稱為「金釘節」(Golden Spike Day)。

根據人口普查數據，馬州有逾40萬亞裔 和1萬多個夏威夷和太平洋島民，占馬州總人口的5%，且亞裔是馬州人口增長最快的族裔；金有美說，亞太裔充實了美國文化，他們在各領域中的貢獻不容忽視，包括小商家推動經濟發展，文娛藝術也豐富了社會多元性，勤奮努力、積極創新等精神也是令人敬佩的特質。

州長辦公室的亞太裔慶祝節目包括韓國大鼓和長笛演奏、京劇、中國溜溜球表演、蒙古舞蹈、日本茶文化和武術、詩朗誦等，此外還有東亞和南亞的美食交流。

馬州州長辦公室社區建設執行主任麥當斯(Steven McAdams)說，一年一度的亞太裔慶祝活動不只反映馬州文化多元豐富的面貌，同時也增進各族裔彼此了解，且藉機教育下一代理解美國歷史的變遷，啟發他們更積極的推動各領域互相合作。