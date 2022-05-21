主廚退休 馬州近百年餐廳諾曼地農場易手

主廚普羅科斯表示，經營了91年、由他接手管理的諾曼地農場將於6月26日熄燈。（記者王稚融 /攝影）

位於馬州波多馬克市Falls Road上的諾曼地農場(Normandie Farm)餐廳是美國主流社會人士最愛的法國餐廳，該餐廳歷史長達91年，雖撐過了最困難的兩年疫情 ，但廚師兼老闆的卡里·普羅科斯(Cary Prokos)卻決定結束廚師生涯，退出他接手39年的餐廳，他計畫於6月26日高掛廚師帽，餐廳將改由H2 Collective集團入駐經營。

作為大華府 的地標性餐廳之一，諾曼底農場擁有來自大華府都會區各角落的忠實顧客，該餐廳最有名的常客是小羅斯福總統的夫人愛莉諾·羅斯福(Eleanor Roosevelt) ，二戰後，她出任美國首任駐聯合國 大使，並主導起草了聯合國的「世界人權宣言」。她同時也是女性主義者，並大力提倡保護人權，當時被稱為「世界第一夫人」，她常在此招待國外的貴賓。

餐廳位於波多馬克的中心地帶，四周多為高級住宅區，左側是高爾夫球場，正對Bullis私立中小學的校園及運動場。由於視野非常好，幾乎每周都有人在此慶祝生日或新人舉辦婚禮。 該餐廳位於波多馬克的中心地帶，四周多為高級住宅區，幾乎每周都有人在此慶祝生日，或新人舉辦婚禮。（記者王稚融/攝影）

由雞蛋、牛奶和麵粉製成的超大泡芙，外脆裡嫩，抹上奶油和果醬，是該餐廳的商標，也是幾乎延續了一個世紀的傳奇。這家法國餐廳最受歡迎的還包括蝸牛、法國小牛肉和普羅旺斯貽貝等美食，美式肋骨和蘋果豬排也是其招牌。

普羅科斯是土生土長的華府人，從他祖父在華府14街的Tiches Tavern 開始了他的餐飲事業，在諾曼地農場保留了原始法式風格。多年前普羅科斯在此遇到妻子瑪格麗，當時她是一名雞尾酒女服務員。結婚後，他們將休息室改名為Margery's Lounge酒廊，舉辦許多小型音樂會，也結識了才華橫溢的音樂朋友，此餐廳也成為附近民眾的聚會場所。

儘管餐廳即將熄燈，但也標誌這家歷史悠久餐廳的新生，新主人是H2 Collective，該企業在大華府經營著十幾家餐廳、酒吧和休息室，包括位於華府18街的酒廊、喬治城的Chez Billy Sud以及甘迺迪中心外的酒莊花園。普羅科斯在告別信中說，工作了39年後，讓別人來延續也是一種解脫，「我確知新主人將投入大量資金，讓諾曼底農場繼續存在。」