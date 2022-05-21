我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

主廚退休 馬州近百年餐廳諾曼地農場易手

記者王稚融／馬州報導
主廚普羅科斯表示，經營了91年、由他接手管理的諾曼地農場將於6月26日熄燈。（記者王稚融 /攝影）
主廚普羅科斯表示，經營了91年、由他接手管理的諾曼地農場將於6月26日熄燈。（記者王稚融 /攝影）

位於馬州波多馬克市Falls Road上的諾曼地農場(Normandie Farm)餐廳是美國主流社會人士最愛的法國餐廳，該餐廳歷史長達91年，雖撐過了最困難的兩年疫情，但廚師兼老闆的卡里·普羅科斯(Cary Prokos)卻決定結束廚師生涯，退出他接手39年的餐廳，他計畫於6月26日高掛廚師帽，餐廳將改由H2 Collective集團入駐經營。

作為大華府的地標性餐廳之一，諾曼底農場擁有來自大華府都會區各角落的忠實顧客，該餐廳最有名的常客是小羅斯福總統的夫人愛莉諾·羅斯福(Eleanor Roosevelt) ，二戰後，她出任美國首任駐聯合國大使，並主導起草了聯合國的「世界人權宣言」。她同時也是女性主義者，並大力提倡保護人權，當時被稱為「世界第一夫人」，她常在此招待國外的貴賓。

餐廳位於波多馬克的中心地帶，四周多為高級住宅區，左側是高爾夫球場，正對Bullis私立中小學的校園及運動場。由於視野非常好，幾乎每周都有人在此慶祝生日或新人舉辦婚禮。

該餐廳位於波多馬克的中心地帶，四周多為高級住宅區，幾乎每周都有人在此慶祝生日，或...
該餐廳位於波多馬克的中心地帶，四周多為高級住宅區，幾乎每周都有人在此慶祝生日，或新人舉辦婚禮。（記者王稚融/攝影）

由雞蛋、牛奶和麵粉製成的超大泡芙，外脆裡嫩，抹上奶油和果醬，是該餐廳的商標，也是幾乎延續了一個世紀的傳奇。這家法國餐廳最受歡迎的還包括蝸牛、法國小牛肉和普羅旺斯貽貝等美食，美式肋骨和蘋果豬排也是其招牌。

普羅科斯是土生土長的華府人，從他祖父在華府14街的Tiches Tavern 開始了他的餐飲事業，在諾曼地農場保留了原始法式風格。多年前普羅科斯在此遇到妻子瑪格麗，當時她是一名雞尾酒女服務員。結婚後，他們將休息室改名為Margery's Lounge酒廊，舉辦許多小型音樂會，也結識了才華橫溢的音樂朋友，此餐廳也成為附近民眾的聚會場所。

儘管餐廳即將熄燈，但也標誌這家歷史悠久餐廳的新生，新主人是H2 Collective，該企業在大華府經營著十幾家餐廳、酒吧和休息室，包括位於華府18街的酒廊、喬治城的Chez Billy Sud以及甘迺迪中心外的酒莊花園。普羅科斯在告別信中說，工作了39年後，讓別人來延續也是一種解脫，「我確知新主人將投入大量資金，讓諾曼底農場繼續存在。」

作為大華府的地標性餐廳之一，諾曼底農場擁有來自大華府都會區各角落的忠實顧客，包括...
作為大華府的地標性餐廳之一，諾曼底農場擁有來自大華府都會區各角落的忠實顧客，包括愛莉諾·羅斯福。（記者王稚融/攝影）

華府 聯合國 疫情

上一則

哈里斯檢察長：縣長3幕僚涉案 須正視聽

下一則

陳增華、黃蘇振恩 獲華埠聯盟終身成就獎

延伸閱讀

蒙郡郡長候選人 6月6日辦華裔社區見面會

蒙郡郡長候選人 6月6日辦華裔社區見面會
狐狸咬死火烈鳥 華府動物園處以安樂死惹議

狐狸咬死火烈鳥 華府動物園處以安樂死惹議
大華府疫情略升 做好防疫免恐慌

大華府疫情略升 做好防疫免恐慌
華府Captain White海鮮城 遷往馬州開店

華府Captain White海鮮城 遷往馬州開店
霍根簽105項新法 聚焦提升網路安全、完善醫療服務

霍根簽105項新法 聚焦提升網路安全、完善醫療服務

熱門新聞

22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30
由於新車一車難求，專家建議「以舊換新」比較划算且容易成交。(pixabay)

新車缺貨價飆 專家傳授成交訣竅

2022-05-13 02:13
千禧公園的鋼豆為著名觀光景點。(特派員黃惠玲／攝影)

16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

2022-05-16 10:20
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

2022-05-18 12:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認