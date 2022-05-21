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蒙郡衛生官招聘陷僵局 前任去秋離職 至今仍找無人

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery)前衛生官員蓋里斯(Travis Gayles)去年秋天離職，蒙郡至今未找到適合的接替人選，郡府相中的人選三番兩次的退出，有官員提議修改衛生官員的招聘條件，放寬標準以增加求職吸引力，但有官員表示，由於該職位受州府和郡府管理，面臨的挑戰繁多，因此招聘格外困難。

蓋里斯去年9月結束在蒙郡衛生部門四年的工作，自那之後，蒙郡一直未找到可接任的衛生官，原本郡府相中的人選或謝絕該職位、或選擇就任其他地方官員，導致蒙郡該職位一直空缺，目前仍由布吉爾斯(James Bridgers)代理。

蒙郡郡長辦公室首席行政官馬達雷諾(Richard Madaleno)表示，根據馬州法律，衛生官員必須持有州府發放的醫師執照(physician)，或必須有公衛碩士學位，蒙郡法律也要求衛生官員必須是州府認證的醫學博士(medical doctor)。

由於招募條件嚴格，蒙郡能夠篩選的衛生官人才有限，郡府去年通過獵頭公司提供了150名人選，其中15人被推薦給蒙郡，「去年10月底有五名候選人參加郡府面試，最後有三人與郡長艾瑞奇(Marc Elrich)面談」，馬達雷諾說，其中一人非常出色，有雙語能力，「很可惜該人選最終選擇了一個私營部門的工作」，其他幾名候選人在面試時也提及對工作穩定性的考量，或在最後決定階段退出。

馬達雷諾說，部分候選人詢問選舉年政治對衛生官的影響，根據馬州法律，各郡市的衛生官須受馬州衛生廳長和地方政府管轄，而今年正逢馬州選舉，州長和蒙郡郡長都要改選，政治變動性也給該職位的招聘增加難度。

馬達雷諾提議放寬蒙郡的限制，考慮撤銷郡府關於「郡衛生官必須是州府認證的醫學博士」這項規定，以此增加人選彈性，打破招聘僵局，但蒙郡郡議員弗里德森(Andrew Friedson)表示，撤銷該規定不能解決根本問題，由於馬州州府和蒙郡政府的黨派傾向不一，因此衛生官員經常面臨被「夾在中間」的窘境，在防疫等公衛議題以及相關政策制定時，可能處於困境，導致很多候選人最終選擇退出。

馬州 醫學 面試

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