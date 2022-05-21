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阻維州州府調查性侵 勞郡公校申請臨時禁令

記者張筠／維州報導

維州勞登郡(Loudoun County)公校教委19日向法院申請一項臨時禁令，試圖阻止州府對於該公校兩起性侵案件的調查，該公校教委稱，州長楊京(Glenn Youngkin)簽署行政令徹查公校案件的行為有越權之嫌，且主張州府不應該干涉公校自己的調查。

勞登郡公校去年接連發生兩起性情案件，一名15歲的跨性別青少年在兩所高中侵犯女同學，公校官員的處理方式遭質疑，被批沒有將學生安全放在第一位，甚至被懷疑早就知情但有所隱瞞。

此案在維州成為熱門話題，並引起州長楊京的關注，州長上任初期便簽署行政令，要求維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)徹查此事，問責公校相關人員，避免類似事件再發生，邁爾斯4月奉楊京的命令開始召集大陪審團(special grand jury)，計畫進一步調查此事。

不過勞登郡公校本月19日向勞登郡巡迴法院(Loudoun County Circuit Court)提交民事訴訟文件，表示楊京的行政令超過州長權力，邁爾斯召集大陪審團調查公校處理性侵案的行為也屬非法；該訴狀指，維州憲法規定「每個公校系統的教委都有管理公校的專屬權力(exclusive power)」，州長試圖越權干涉公校管理，以陪審團的形式監督、調查公校的決定也不合理。

勞登郡公校教委在訴狀中表示，任命大陪審團的權力僅限於地方律師，此外大陪審團不應被用於調查非刑事案件或政策問題；目前有關勞登郡公校跨性別規定、公校為有特殊需求學生提供特別資源的紀錄和相關證人，都已被傳喚。

代表勞登郡公校的律師韋斯波德(Steven T. Webster)表示，召集大陪審團的舉動，使接到傳喚通知的家庭和學生感到恐慌，並增加公校系統費用，律師批評維州檢察長「不分青紅皂白傳喚無關人員」，推進各種多管閒事的調查，「一旦政府確定此案非刑事訴訟，則州府就必須終止大陪審團的調查。」

根據州長行政令，楊京要求邁爾斯採取任何適當行動來「保護維州民眾，追究所有違反法律規定或侵犯他人權利的個人」；楊京辦公室發言人波特(Macaulay Porter)說，很遺憾勞登郡公校不配合調查，令人更加懷疑「他們到底在隱瞞什麼？」

公校 維州 性侵

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