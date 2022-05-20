關群傑、楊成華參選馬州蒙郡公校教委 誓言替華裔發聲

競選蒙郡第一區教委的關群傑表示，公校系統需確保數據透明，讓社區能參與教育決策。（會議截圖）

馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)系統今年將改選教育 委員，熱心教育事業、注重學生心理健康、推動教育資源公平分配的華裔 關群傑與楊成華，分別參選了蒙郡第一區和第三區的教委，18日兩人與其他競爭者向社區分享政見時說，將代表華裔社區發聲，替教育系統揖注多元意見。

關群傑表示，教育是改變人生、擴展機會的渠道，目前蒙郡公校系統最要緊的是強化教學「彈性」，恢復實體教學各項細節的同時，也要增聘教師，平衡教師們的工作量，更不能忽視他們的心理健康。

作為一名蒙郡公校的家長，關群傑表示，學生的綜合發展、教師的身心健康非常重要，教學數據對於衡量政策及課程設計時是良好參考，但不能過度追求數據，否則也會喪失教學的創意和趣味性，此外他也表示，公校系統需要確保數據公開透明，讓關心教育的民眾有權獲得相關數據，是推動教育進步的有效方法。

疫情以來蒙郡公校持續面臨教師不足的問題，關群傑表示，除了提升教師薪資，若能加強公校系統與大學及其他教育機構的合作，一定程度上也能緩解師資問題，同時可以開拓學生對未來的規畫，找到學習動力，如此也能加強師生之間的關係，對教師留任和增聘有好處。

競選蒙郡第三區教委的楊成華的願景是「讓每個孩子都擁有平等教育機會和選擇」，推動教育資源平衡，在課程設計中增加個性化輔導，提早幫助學生做職業規畫，此外公校系統也要重建與社區之間的信任。

楊成華擁有20多年的教育工作經驗，是一個熱愛教育事業的母親，「若要加強交流，教育委員就要到選民所在的地方」，她近幾個月常挨家挨戶敲門與民交流，「直接了解各社區的訴求，才能推動教育進步」，在疫後振興教育的階段，楊成華說，很多孩子覺得疫情期間被剝奪了快樂，如果要幫助他們重回正軌，蒙郡公校的領導層就需要更用心，收集學生、家長的各類期待，然後對此制定更穩妥、全面的教育政策。

對於近期熱議的族裔歧視、性別和性取向教育等議題，楊成華說，學校應該是讓學生能感到安全的環境，尊重每個個體，不容許任何歧視，課程和各類活動也應根據學生的需求和利益來設計。

楊成華近日獲得馬州華裔參議員李鳳遷的背書，李鳳遷表示，楊成華在教育工作、社區服務方面都十分傑出，在疫後教育充滿挑戰之際，她可以幫助蒙郡公校教育變得更公平、卓越。

蒙郡公校教委初選日為7月19日，提早投票時間為7月7日至14日，選民登記：https://bit.ly/3yLVrBk。