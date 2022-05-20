我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

關群傑、楊成華參選馬州蒙郡公校教委 誓言替華裔發聲

記者張筠╱馬州報導
競選蒙郡第一區教委的關群傑表示，公校系統需確保數據透明，讓社區能參與教育決策。（會議截圖）
競選蒙郡第一區教委的關群傑表示，公校系統需確保數據透明，讓社區能參與教育決策。（會議截圖）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)系統今年將改選教育委員，熱心教育事業、注重學生心理健康、推動教育資源公平分配的華裔關群傑與楊成華，分別參選了蒙郡第一區和第三區的教委，18日兩人與其他競爭者向社區分享政見時說，將代表華裔社區發聲，替教育系統揖注多元意見。

關群傑表示，教育是改變人生、擴展機會的渠道，目前蒙郡公校系統最要緊的是強化教學「彈性」，恢復實體教學各項細節的同時，也要增聘教師，平衡教師們的工作量，更不能忽視他們的心理健康。

作為一名蒙郡公校的家長，關群傑表示，學生的綜合發展、教師的身心健康非常重要，教學數據對於衡量政策及課程設計時是良好參考，但不能過度追求數據，否則也會喪失教學的創意和趣味性，此外他也表示，公校系統需要確保數據公開透明，讓關心教育的民眾有權獲得相關數據，是推動教育進步的有效方法。

疫情以來蒙郡公校持續面臨教師不足的問題，關群傑表示，除了提升教師薪資，若能加強公校系統與大學及其他教育機構的合作，一定程度上也能緩解師資問題，同時可以開拓學生對未來的規畫，找到學習動力，如此也能加強師生之間的關係，對教師留任和增聘有好處。

競選蒙郡第三區教委的楊成華的願景是「讓每個孩子都擁有平等教育機會和選擇」，推動教育資源平衡，在課程設計中增加個性化輔導，提早幫助學生做職業規畫，此外公校系統也要重建與社區之間的信任。

楊成華擁有20多年的教育工作經驗，是一個熱愛教育事業的母親，「若要加強交流，教育委員就要到選民所在的地方」，她近幾個月常挨家挨戶敲門與民交流，「直接了解各社區的訴求，才能推動教育進步」，在疫後振興教育的階段，楊成華說，很多孩子覺得疫情期間被剝奪了快樂，如果要幫助他們重回正軌，蒙郡公校的領導層就需要更用心，收集學生、家長的各類期待，然後對此制定更穩妥、全面的教育政策。

對於近期熱議的族裔歧視、性別和性取向教育等議題，楊成華說，學校應該是讓學生能感到安全的環境，尊重每個個體，不容許任何歧視，課程和各類活動也應根據學生的需求和利益來設計。

楊成華近日獲得馬州華裔參議員李鳳遷的背書，李鳳遷表示，楊成華在教育工作、社區服務方面都十分傑出，在疫後教育充滿挑戰之際，她可以幫助蒙郡公校教育變得更公平、卓越。

蒙郡公校教委初選日為7月19日，提早投票時間為7月7日至14日，選民登記：https://bit.ly/3yLVrBk。

蒙郡公校教委今年改選，初選日為7月19日，候選人近日在線上交流並與社區分享政見。...
蒙郡公校教委今年改選，初選日為7月19日，候選人近日在線上交流並與社區分享政見。（會議截圖）
擁有20多年教育工作經驗的楊成華競選蒙郡第三區教委，近日也獲得李鳳遷背書。（會議...
擁有20多年教育工作經驗的楊成華競選蒙郡第三區教委，近日也獲得李鳳遷背書。（會議截圖）

教育 公校 華裔

上一則

休士頓台灣松年學院春季班 熱鬧結業

下一則

周浩恩指控對手變造照片涉歧視 籲選民看清事實

延伸閱讀

破天荒 州府撥1283億預算給公校

破天荒 州府撥1283億預算給公校
維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點

維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點
郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意

郵件盜竊頻發 蒙郡警籲留意
紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾
亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30
由於新車一車難求，專家建議「以舊換新」比較划算且容易成交。(pixabay)

新車缺貨價飆 專家傳授成交訣竅

2022-05-13 02:13
千禧公園的鋼豆為著名觀光景點。(特派員黃惠玲／攝影)

16歲少年鋼豆前遭槍殺 芝市長宣布千禧公園宵禁

2022-05-16 10:20
費城南部知名連鎖三明治餐廳「東尼路克的店」今年已高齡83歲的老闆安東尼‧盧西多尼奧和55歲的兒子尼可拉斯向聯邦法官認罪，坦承逃漏稅逾十年，金額多達數百萬元。(CBS費城地方電視台截圖)

家庭內訌掀出逃稅10年 費城知名三明治店老闆父子認罪

2022-05-12 14:45

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工