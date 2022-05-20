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維州教育廳調查顯示 公校教學水平下降

記者張筠╱維州報導
州府19日公布報告，批評維州公校系統的教學標準和學生成績下滑，而學生差距則加劇。（維州教育廳提供）
州府19日公布報告，批評維州公校系統的教學標準和學生成績下滑，而學生差距則加劇。（維州教育廳提供）

維州教育廳19日發布教學研究報告指出，維州公校系統的教學水平下降，教育期望、標準和學生成績都退步，而學生之間的成績差距卻在擴大，此外，州府還批評公校系統沒有將相關數據公開透明，也未促進與社區間的溝通對話。

維州教育總監巴洛(Jillian Balow)和州教育廳廳長圭德拉(Aimee Guidera)19日公布教學調查報告稱，維州公校系統的退步與過去十年的一系列政策選擇有關，而疫情期間暫停實體教學又加劇此問題。

圭德拉表示，各地公校對教學的期待和標準不斷下降，導致學習成果也下滑；數據顯示，疫情前(2017年至2019年)維州公校三至八年級學生的「標準學習考試」(Standards of Learning test，簡稱SOL)閱讀成績都在下降，全州42%的二年級學生閱讀水平也未達標。

此外維州學生的「標準學習考試」成績與「國家教育進展評測」(NAEP)成績的差距越來越大，報告指出，2019年，維州有75%的四年級學生和76%的八年級生在SOL的閱讀測試中達到優秀水平，但NAEP的測試結果顯示，僅有38%的四年級學生和33%的八年級學生符合優秀標準。

州教育官員表示，相比SOL每年舉行且多數學生都會參加，NAEP每兩年舉行一次，每次參加的維州學生數量也有限，因此參考價值有一定侷限性，不過仍能反映維州對學生成績的看法較樂觀，對教學的要求仍有進步空間。

巴洛和圭德拉表示，州教育廳和教育委員會將修改學校認證標準，參考州考成績的同時，也會更關注全州和地方層面的教育公平，縮小非裔、西語裔學生與白人之間的差異，此外也將提高對殘障學生的關注，「在調研過程中，很多學校缺乏殘障學生的數據，這將是我們推進教育公平的切入點。」

該報告也提及關於歧視性和分裂性教育的解決方案，表示州教育廳正在廢除可能導致分化的政策和項目；維州州長楊京(Glenn Youngkin)自上任後不斷推動教育改革，主張廢除「批判性種族理論」(CRT)等可能強調不平等或導致種族主義的內容，並禁止任何課堂涉及相關議題，州長辦公室也設置投訴熱線，規範學校活動。

教育總監 維州 公校

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