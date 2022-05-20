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杜勒斯公路過路費擬明年起調漲 至機場路段增至6元

記者張筠╱維州報導
華盛頓都會機場管理局計畫調漲杜勒斯收費公路費用，明年1月1日起單程最高費用或需6元。（華盛頓都會機場管理局提供）
華盛頓都會機場管理局計畫調漲杜勒斯收費公路費用，明年1月1日起單程最高費用或需6元。（華盛頓都會機場管理局提供）

華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)近日計畫調高杜勒斯收費公路(Dulles Toll Road)的過路費，以此推動機場擴建和附近的地鐵工程，若提案通過，明年1月1日起通往杜勒斯國際機場(IAD)的收費道路單程最高費用將從原來的4.75元漲至6元。

華盛頓都會機場管理局的主任委員會表示，提高該路段過路費旨在補貼地鐵銀線(Silver line)的擴建工程，若通過，杜勒斯收費公路的價格將從2023年1月起上漲75分，匝道收費將增加50分，這也將是2019年以來，該路段首次費用調漲。

杜勒斯收費公路是北維州重要交通幹道，連接華府和杜勒斯國際機場，2019年漲價後，主要路段的單程費用從3.5元增至4.75元，今年調漲提案若通過，單程的最高費用將增至6元，且未來可能每五年都要調漲收費。

華盛頓都會機場管理局說，增加的收入將用於補貼地鐵銀線連結維州勞登郡(Loudoun County)工程，以及杜勒斯機場的擴建，完善北維州至華府的交通，預計到2048年，杜勒斯收費公路的單程費用將高達12.5元。

收費公路每次費用調漲都會影響民眾通行，根據華盛頓都會機場管理局的數據，2019年漲價後，許多民眾選擇避開杜勒斯收費公路，周間平均交通量減少約5.6%，相當於少了近2萬筆交易，但該路段全年帶來的總收入仍增加30.4%，全數作為支持北維州的各項交通工程經費。

華盛頓都會機場管理局計畫7月18日和21日舉行公聽會，並將開放30天的民意收集通道，主任委員會將在11月16日表決，若通過，新的收費計算2023年1月1日開始執行。

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