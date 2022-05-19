費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點

雷德17日分享上任「第一個100天」的工作重點，除推動疫後教會恢復，也將解決校園霸凌問題。（費郡公校提供）

今年夏天即將上任維州費郡公校 系統(FCPS)教育總監 的雷德(Michelle Reid)17日陳述了「第一個100天」的工作重點，表示除了幫助師生適應疫後教學模式，趕上課業進度、調整心態外，她也將聚焦解決校園霸凌 問題，推動相關規定，改善校園秩序。

雷德將在7月1日接任維州最大的費郡公校教育總監，此前她在華盛頓州(Washington)Northshore學區擔任教育總監，管理2萬4000多名學生，如今將接管的是學生超過18萬名的費郡公校，除規模增大，同時也面臨重重挑戰，包括菁英高中(TJ高中)的招生改革案、州長楊京(Glenn Youngkin)推動打擊分裂的教育活動，以及疫情後的教學恢復等。

雷德承諾從上任初期就會保持「公開透明」的工作風格，及時與公校官員和社區民眾分享計畫和進度，在上任第一個100天內，她將「盡最大努力聽取社區民眾的心聲」，與教育工作者、家長、學生等群體溝通，並了解各族裔的願景和訴求。

從疫情爆發至今，每個學生、教師和家長都有不同程度的掙扎，雷德表示，「所有人都遭遇痛苦，認清這一點就更能驅使自己深入社區訴求，提出針對性的教學計畫」，她提到，春季學期學生們的成績已進步許多，說明教學效果逐漸恢復，但仍要注意師生心理狀態，「妥善處理疫後創傷(trauma)才能確保日後教學的穩定發展。」

此外，雷德也將重點解決校園霸凌問題，她計畫以在華盛頓州的經驗推動費郡公校改善校園環境，與立法者合作制定相關規定，雷德曾在華盛頓州培訓校園行政官員，教導他們如何處理學生之間的衝突，她表示，尤其在疫情後，學生的心理更敏感，社交能力也出現變化，霸凌問題不容忽視，「霸凌的言語或行為若沒有處理得當，很可能從青少年帶入成年，導致更多社會問題。」