狐狸咬死火烈鳥 華府動物園處以安樂死惹議

狐狸在華府很常見，尤其在國家動物園附近的公園有很多。（聯邦魚類與野生動物管理局提供）

華府 國家動物園 日前將咬死25隻火烈鳥的兇嫌狐狸予以安樂死，雖然終結了該起殘酷痛心案件，但有人質疑動物園是否有必要將健康的野生動物處死，並主張應考慮採取其他管理措施保護不同物種。

動物園發言人貝克麥森(Pamale Baker-Masson)說，園方擔心該狐狸已熟知入侵動物園的路線和方法，對火烈鳥和其他動物造成很大隱患，「尤其這隻闖入動物園的狐狸非常狡猾，也是經驗老道的捕食者。」雖然該狐狸沒有攜帶狂犬病毒，「但牠若再次入侵，火烈鳥恐怕會被趕盡殺絕。」

目前動物園仍在通過DNA 配對來確認被捕殺的狐狸就是罪魁禍首，「我們一般不會設陷阱來捕捉野生動物或影響牠們的自然活動，園方也不打算捕殺動物園附近的所有狐狸。」狐狸在大華府地區非常普遍，尤其在動物園附近的Rock Creek公園中有很多。

這不是華府今年首次殺死狐狸，4月市府將一隻狐狸和牠的三隻孩子安樂死，因牠們在國會山莊(Capitol Hill)附近咬傷多人，而這隻母狐狸也帶有狂犬病。

華府法律保護野生動物，不鼓勵安樂死，但由於國家動物園屬於聯邦機構，不受華府法律的限制，華府能源和環境局野生生物學者安德森(Natasha Garcia Andersen)說，安樂死一般屬於最下策，和相鄰的其他地區不同，華府允許引導野生動物遷移，「若某種動物的生存嚴重影響生態平衡或民眾生活，我們可將牠們轉移到華府周邊的郊區。」

安德森表示，在生命遭威脅時，華府法律允許民眾將野生動物安樂死，「但很多情況並不可行」，一方面普通民眾沒有合適的工具，另一方面，不論野生動物是死是活，聯邦法律都禁止民眾隨意將動物轉移到其他州或地區，且若有人以殘暴的方式虐殺動物，也會被法律制裁。

討厭野生動物的華府居民可聘請有執照的動物管控公司來處理，專業人員會以非致命手段處理，若遷移、捕捉等方法無效，最後才會安樂死。

數據顯示，華府2020年共處理了450隻野生動物，其中只有16隻被安樂死，全部為浣熊，松鼠為最龐大的問題動物，共303隻被處理，其中249隻被轉移；其他被處理的野生動物包括鳥類、蝙蝠、土撥鼠等，但當年沒有處理過狐狸。