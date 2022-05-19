大華府疫情略升 做好防疫免恐慌

近日大華府疫情略有升溫，衛生官員提醒民眾持續做好個人防護。（記者張筠╱攝影）

近期全美各地疫情 略有升溫，大華府 三地的新增病例增加，大華府社區健康服務中心18日發布「疫情和疫苗 問答」指出，許多社區感染水平已從輕度上升為中度，幸而住院和死亡人數無明顯上升，民眾無需恐慌，但建議持續做好個人防護。

數據顯示，馬州和維州的日增病例比前一個月增加了一倍，而華裔聚集的馬州蒙郡(Montgomery)和維州費郡(Fairfax)近日的病毒傳播風險，也上升到中度，衛生官員表示，由於許多民眾在家自測，陽性病例沒有上報，因此實際染疫人數可能比政府統計更多。

該中心建議民眾及時打疫苗和補強針，目前50歲以上民眾可在接種第一劑補強針後四個月，施打第二劑補強針，輝瑞和莫德納疫苗對新冠重症有保護作用，但幾個月後會失去抵抗感染的效力，有特殊健康需求的民眾也應及時諮詢家庭醫生。

儘管大華府多數地區已解除在室內或公共交通的口罩令，但衛生專家仍建議適時適地戴口罩防護，並及時做新冠檢測，聯邦政府本周也開始發放第三輪免費快篩自測試劑，每家最多可申請兩盒共八份試劑，申請通道https://bit.ly/3PFe93Q，或致電(800)232-0233申請。

目前輝瑞公司的抗新冠病毒藥Paxlovid已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急使用，該藥能有效降低病毒載量，進而降低重症風險。