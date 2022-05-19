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亞馬遜第2總部多元社區化 再添4商家

記者張筠╱維州報導
亞馬遜第二總部的首要建設內容包括兩棟22層的辦公大樓，以及5萬平方呎的零售空間，預計2023年開業。（亞馬遜提供）
亞馬遜第二總部的首要建設內容包括兩棟22層的辦公大樓，以及5萬平方呎的零售空間，預計2023年開業。（亞馬遜提供）

亞馬遜18日公布第二總部社區的發展規畫，該公司稱，大華府本地的四個商家已決定進駐該公司第二總部大樓，為民眾提供飲食、健身等資源，打造豐富多元的社區，刺激當地經濟並創造就業機會。

亞馬遜第二總部的建設分為多個階段，第一階段的計畫包括建設兩棟22層的辦公大樓，位於阿靈頓郡水晶市(Crystal City)的Eads路南段和15街交會處，該社區名為Met Park，除了標誌性的辦公大樓外，還將有5萬平方呎的零售空間，預計2023年開業。

附近民眾期待多元商家進駐，也給大華府本地業主創造商機，亞馬遜此前已宣布，District Dogs和Rako咖啡廳將入駐，本周又公布了四家合作商店，包括Conte's自行車行、Hustle健身中心、South Block果汁店、Social Burger漢堡店。

亞馬遜通過聲明表示，第二總部的建設計畫除了滿足該公司本身的員工需求，更在於創建一個充滿活力的多功能社區，一天18小時運作，滿足民眾運動健身、飲食社交、購物娛樂的需求，也刺激地方經濟發展。

除零售商家，亞馬遜也將在Met Park區域增設一個兩畝的公園，完善綠化，方便民眾安排戶外活動，也提供寵物友好環境。

亞馬遜 健身 華府

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