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全美最佳居住城市 華府排名19 就業市場強勁最突出

記者張筠╱華盛頓報導
華府排名全美第19個最適合居住的城市，因就業市場活絡，且交通便利、文娛活動豐富。（記者張筠╱攝影）
華府排名全美第19個最適合居住的城市，因就業市場活絡，且交通便利、文娛活動豐富。（記者張筠╱攝影）

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日公布「2022-2023年最佳居住城市」排行榜，華府躍升近十名，擠進前20名榜單，最突出的項目為就業市場活絡，且生活品質高，其他加分項包括商家多元、交通便利、文娛活動豐富、公園綠化充足等。

該排行榜每年評估全美150個大城市的可居住程度，衡量生活可負擔性、民眾遷入和居住意願、日常生活品質等；去年華府位列第28名，今年躍升至第19名，因就業市場強勁有活力，且居民生活質量高等方面進步顯著。

「美國新聞與世界報導」房地產編輯托斯比(Devon Thorsby)表示，雖然疫情後民眾工作狀態從實體轉向遠程或混合形式，針對就業市場的評分在綜合排名中占比降低，但華府的就業環境向來在全美首屈一指，且華府市民平均教育水平較高，因此雖然競爭激烈，生活成本略高，整體生活質量仍在全國數一數二，吸引民眾遷入發展。

根據該排行榜，大華府地區進入前120名的城市還包括維州州府里奇蒙(Richmond)、馬州巴爾的摩市(Baltimore)、維州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、馬州索爾茲伯里(Salisbury)。

令人意外的是，今年排名首位的城市為阿拉巴馬州的亨茨維爾市(Huntsville)，這個此前被視為「沉睡的農業小鎮」，在1960年代的太空發展中獲得全美認可，聯邦政府在此開設美國國家航空航天局(NASA)中心，隨後設計了「土星五號」(Saturn V)運載火箭，自那之後亨茨維爾市成為阿拉巴馬州人口最多、受教育程度最高的城市。

除亨茨維爾市之外，今年威斯康辛州的格林灣(Green Bay)、阿肯色州的費耶特維爾(Fayetteville)、緬因州的波特蘭(Portland)這三個擠進第三、第七和第八的城市表現也令人意外，「今年部分城市名次變動明顯，這和民眾關注重點在疫後發生改變有關。」托斯比說，如今多數民眾搬遷更偏重於考慮生活的可負擔程度和品質，就業機會不再是最重要的決定因素，遠程辦公越來越普遍。

十佳居住城市榜單中，有兩個位於加州，分別是排名第五的聖荷西(San Jose)以及排名第十的舊金山(San Francisco)，科羅拉多州也占兩個，分別是排名第二的科泉市(Colorado Springs)和第四名的圓石市(Boulder)。

托斯比表示，因遠程辦公越來越普遍，民眾考慮生活地點時更注重生活的可負擔程度和品質...
托斯比表示，因遠程辦公越來越普遍，民眾考慮生活地點時更注重生活的可負擔程度和品質。（記者張筠╱攝影）

阿拉巴馬州 就業 華府

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