馬州蒙郡限制租金漲幅條例 22日到期

馬州族裔多元的蒙郡(Montgomery)在疫情 期間頒布了限制租金 漲幅的臨時條例，以避免民眾無法負擔住房，兩年來該規定曾延長，或以不同版本執行，郡府也曾調整上限，平衡房客和房東 的利益，不過這項條例將於本周日(22日)到期，郡府也不再予以延長。

蒙郡2020年4月頒布臨時法規，禁止房東大幅調漲租金，2021年蒙郡通過「租金增長與滯納金」臨時法案，根據大華府地區的消費者價格指數及聯邦政府的衡量標準，限制租金的幅度不可超過1.4%，並禁止對遲繳租金的房客罰款，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)後來更新規定，今年2月4日至5月15日的資金漲幅限制調為0.4%。

該臨時條例將於22日到期，郡府已經決定不再延長，屆時，根據蒙郡現有法規，房東必須在租金上漲前90天通知房客，且每年只能調漲一次，但漲幅不再受政府限制。

部分官員擔憂該法規到期將導致租金急遽上升，馬州參議員威肯斯(Jheannelle Wilkins)說，蒙郡的租房市場之所以能比全美多數地區穩定，正是因為有法律保護及規範，相關規定到期後恐怕會造成一段時間的混亂。

蒙郡近日也重啟了租房補助通道，受疫情影響而無法負擔房租的民眾可上網申請(https://bit.ly/3FWE56h)，政府最多給每個家庭提供1萬2000元補貼，或三個月的租金，郡府也給收入不到平均收入30%的家庭提供其他資助，蒙郡自疫情以來已提供近7000萬元的補助。

相鄰的華府和維州近期已關閉租房補助的申請通道，因聯邦政府提供的疫情紓困資金即將耗盡。