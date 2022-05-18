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華府Captain White海鮮城 遷往馬州開店

記者張筠╱馬州報導
Captain White海鮮城近日宣布新址將位於馬州Oxon Hill。（取自Captain White海鮮城臉書）
Captain White海鮮城近日宣布新址將位於馬州Oxon Hill。（取自Captain White海鮮城臉書）

去年因租約協商破裂而離開華府Wharf河濱地帶的Captain White海鮮城近日宣布，新店將位於馬州Oxon Hill，該海鮮城在華府經營了半個世紀，是眾多遊客必來探索的景點之一，新址消息公布後，不少民眾和商家表示期待。

Captain White海鮮城近幾年在租約、河濱開發等方面，與Wharf開發商及市府有法律糾紛，2015年與相鄰的店家聯合提訴，指控Wharf開發商和市府合謀干預並阻礙他們的生意，不僅擠占業者們的租賃空間和運貨地點，甚至還拖走車輛，下達不合理的驅逐令，因此Captain White海鮮城去年11月底決定離開經營了50年的Wharf地區，在大華府另覓地點營業。

經營該店的White家族近日宣布，新址位於馬州Oxon Hill的Livingston路6308號，目前營業時間為每周五至周日的上午8時至晚6時。

雖然此消息讓不少海鮮愛好者振奮，不過店主皮特·懷特(Pete White)表示，遷出華府其實是「迫不得已的決定」，該店在華府半個世紀以來已成為首都西南部的一個地標，也是White家族的重要產業。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)也曾表示，很遺憾Captain White海鮮城和市府、開發商沒有和解，該店遷出對華府的區域經濟和民眾生活都會有影響。

華府 馬州

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