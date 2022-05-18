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韓秀談國際禮儀 尊重與誠意為基本

記者王稚融╱馬州報導
王純傑現場揮毫，寫下關於禮義廉恥的書法作品。（記者王稚融╱攝影）
王純傑現場揮毫，寫下關於禮義廉恥的書法作品。（記者王稚融╱攝影）

大華府地區三民主義大同盟，近日邀請書法家王純傑現場揮毫及作家韓秀主講「國際禮儀」。王純傑擅長以豐富的筆觸詮釋點、線、行氣間筆墨運轉之美，書法獨具一格。韓秀為美國外交官薄佐齊的夫人，曾多年隨夫婿出使各國，對國際禮儀的應用體驗豐富，熟知外交禮節和東西方文化差異。

王純傑事先不知道韓秀演講主題，但心有靈犀的寫下「禮」字，他以蒼勁筆力寫下四句註解：禮是規規矩矩的態度，義是正正當當的行為，廉是清清白白的辨別，恥是切切實實的覺悟，並署名王粹人。

韓秀以書法藝術為例，表示禮儀離不開日常生活。禮儀不外乎穿衣吃飯，東西方文化沒有不同，尊重與誠意是國際禮儀的基本概念，只是執行細節不同。

禮儀的基本原則是把所有困難留給自己，把所有舒適留給客人。例如邀請西方賓客進門，絕不要求脫鞋；宴客要用刀叉還是筷子，若請外國人當然用刀叉，而西餐的基本原理，是刀叉餐具由外向內使用，用完併放在盤中，甜點用橫擺的小刀。若主人要一個從未用過筷子的客人使用筷子，則缺少誠意。

禮儀中最難的是穿衣，在英國若碰上女王生日宴會，邀請函上寫「white tie」，男性就必須打白色領結、穿燕尾服，最好配牛津式皮鞋和長筒Business襪子，女性則要穿及地長裙禮服，戴到手肘的手套。若宴會要求「Black tie」，男性不必穿燕尾服，但最好穿絲質翻領的西裝配黑領結，女性仍要穿過膝長裙，但可不必及地，代表國服的中國旗袍或日本和服也很合適，但不能太短或開叉太高，否則失禮。韓秀也建議到別人家作客、宴會後可寄感謝卡。

美國外交官家庭如何生活？韓秀回憶新婚時，國務院特別替她上禮儀課，日後兒子也接受反恐訓練。外交官員及其家屬隨時可能碰上意外，因此會先寫好遺囑，一份給國務院，一份自己留。她曾隨夫婿駐高雄領事館，三年寫了六本書，舉辦200多場演講。

她堅持自己開車，且身為美國人，堅持開國產車。某次她受邀參加學生的升旗典禮演講，學生立正站在毒辣的太陽下，師長卻躲在樹蔭下乘涼。韓秀以手扶胸的標準敬禮，也堅持站在太陽下，「國旗代表國家，如果沒有國旗，我們誰都不是，對自己國家的忠誠，也是禮儀基本原則。」

在希臘六年，正式宴會時韓秀會親自下廚展現誠意，晚宴9時開始，至少到凌晨2時才會結束，一次約請60名賓客。菜色通常以法國菜或西班牙菜作為主菜，最後再加幾道中式快炒，賓主盡歡。

韓秀(右五)說禮儀的基本原則是把所有困難留給自己，把所有舒適留給客人。（記者王稚...
韓秀(右五)說禮儀的基本原則是把所有困難留給自己，把所有舒適留給客人。（記者王稚融╱攝影）

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