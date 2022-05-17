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嬰兒配方奶缺貨 大華府官員籲勿囤積

記者張筠╱華盛頓報導

俄烏戰爭和通貨膨脹導致供應鏈問題，再加上部分工廠疑存在污染問題而暫停運作，導致美國許多地區開始出現嬰兒配方奶粉(baby formula)的供應緊縮，近期有民眾因恐慌而搶購，但大華府地方官員呼籲民眾千萬不要囤積，以避免惡化供應失衡。

維州居民劉Cindy的女兒近日剛滿七個月，「聽到配方奶粉供應可能出問題，心裡很緊張」，疫情期間她曾和先生省吃儉用，「能不出門就不出門，常常是把冰箱吃空、不得不採購才出去，但去年生了女兒，她所需用的一切成為我們最重要的優先項，生怕她營養不足或生病。」

馬州部分民眾近日也發現，平時採購的好市多(Costco)已買不到嬰兒配方奶粉，Bowie市居民簡多門柯(April Giandomenico)說，這種情況也不是第一次，「本來都是按需求購買，但幾次買不到奶粉後，不得不未雨綢繆，想多買回來儲存。」

不過此舉也加劇供不應求的問題，華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日呼籲民眾不要囤積奶粉，「按需求購買，不僅是照顧他人需要，同時也是對自身有益」，包瑟表示，市府用於應急的嬰兒配方奶粉存量並不多，若民眾大量囤貨，可能導致不必要的問題。

維州許多超市和藥房的貨架同樣空空如也，州長楊京(Glenn Youngkin)近日敦促聯邦政府和行業領袖盡快祭出應急方案，保證嬰兒營養，終結供應短缺的問題。

此問題始於去年新冠疫情導致的運輸行業的勞動力、原材料供應中斷，全球經濟放緩，各行業生產陸續受阻，而今年年初，Abbott Nutrition公司又召回幾個主要品牌的配方奶粉，並關閉密西根州的工廠，因有四名嬰兒在食用該工廠生產的奶粉後被細菌感染，導致配方奶粉供應進一步失衡。

各地衛生官員和立法者因此敦促聯邦政府擴大配方奶粉的供應渠道，提升海外生產的比例，根據聯邦數據，當前美國市場的嬰兒配方奶粉，有98%由國內生產。

疫情 聯邦政府 維州

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