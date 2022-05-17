勿稀釋奶粉餵嬰 可洽詢家醫或小藥房

華府兒科醫生提醒家長，勿擅自購入未經聯邦認證的配方奶粉或稀釋使用，否則恐會危害嬰兒健康。（記者張筠╱攝影）

全美嬰兒配方奶粉供應不足，不少家長因此自行配方或稀釋奶粉以延長物資消耗，但華府 國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)兒科醫生法洛西(Lanre Falusi)表示，物資不足時可向家庭醫生諮詢，或到當地較小的藥房詢問，勿擅自購入沒有經過聯邦認證的配方奶粉或稀釋使用，否則恐有害嬰兒健康。

近日全美嬰兒配方奶粉供應減少四成，「家長搶購奶粉的情況可以理解，醫院也接到很多求助和諮詢電話，擔心嬰兒營養不良」，法洛西說，若實在買不到奶粉，民眾可聯絡家庭醫生，有些診所會有少量的配方奶粉罐頭，用於應急，此外她也建議民眾可在當地較小的藥房或超商 詢問，「連鎖大超市和藥局的貨物一般都最先被搶空，小商家則可能還有庫存。」

對於是否可以稀釋奶粉，法洛西表示，盡量不要為了節省物資而稀釋奶粉，「這可能有害嬰兒健康，甚至威脅聲明」，她說，配方奶粉就像母乳一樣，是根據不同年齡嬰兒專門調配的食物，若家長擅自稀釋，嬰兒將無法獲得成長所需的營養元素。

法洛西也提醒民眾，切勿因恐慌而隨便購入未經聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)認證的配方奶粉，也要避免在競拍網站上購買，以防上當受騙。