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大華府嬰兒奶粉互助群 1周2000人加入

記者張筠╱維州報導
臉書「北維州嬰兒配方奶粉尋找網」互助小組一周內吸引近2000名成員。（取自臉書）
臉書「北維州嬰兒配方奶粉尋找網」互助小組一周內吸引近2000名成員。（取自臉書）

在全美嬰兒配方奶粉供應緊張之際，有民眾選擇搶購囤貨，同時也有人建立社區互助小組，與其他家長分享信息，互通有無，分擔養育兒女面臨的困難和壓力，該小組一周內吸引近2000名成員加入，有家長表示，平台不僅幫助他們解決資訊、物資問題，更讓他們交了許多處於相同經歷的朋友。

維州亞歷山卓市(Alexandria)新手媽媽洛莉(Luly)在幾周前意識到奶粉供應緊張的嚴重性，「跑了很多家超市和藥局，發現買不到奶粉」，她在擔心害怕之餘，也遇到其他焦慮的母親，「在網路上看到一位媽媽發貼文說，她的孩子本就有特殊的飲食、營養需要，全國奶粉供應中斷，讓她非常絕望。」

了解事態嚴重性後，洛莉11日在臉書上建立「北維州嬰兒配方奶粉尋找網」互助小組(https://bit.ly/3MjOnQo)，邀請大華府的媽媽們齊心協力解決哺養兒女的問題，「(此小組)目的是簡化家長們的搜尋過程，讓新手爸媽們相互連繫，而不是為了競爭或搶占彼此的資源。」

該小組剛建立兩天就有超過900名成員加入，截止16日已有近2000人，「所有家長都為兒童的健康擔憂，小組內有人聯絡生產商，有人實際到地方超商了解奶粉存量」，洛莉很高興在物資短缺的時候，群組內多數家長都在主動分享信息，而沒有出現爭執或不愉快，「在疫情初期曾有出現人人都在瘋狂搶購生活用品的階段，或許多數民眾都從中有所反思，當我們為他人多考慮一些，自己也能從中獲利。」

該互助小組內有不少家長列舉孩子所需的特殊食物，緊接著就有民眾主動捐出多餘的物資，也有人及時匯總群內資訊，讓新加入的成員一目了然，此外還有家長詢問關於嬰兒健康的問題，也都有民眾熱心解答或互相安慰，「小組在一周內逐漸變成養育兒女的經驗交流平台」，洛莉表示，這是她當初創建群組時從未想到的，「互通資訊之外，我也收穫了一群正處於相同經歷的朋友。」

維州 超商 疫情

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