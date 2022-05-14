華府地鐵擬推「口罩車廂」 讓乘客安心

華府捷運或將推行「口罩車廂」，讓對疫情有顧慮的乘客可安心戴口罩乘坐。（記者張筠 / 攝影）

華府 首都捷運 局(WMATA)近日計畫推出「口罩 車廂」(mask-only car)，在每班列車的固定車廂限定「僅戴口罩者可乘坐」，讓對疫情有顧慮的民眾可安心搭乘，不少乘客獲悉後大表歡迎，稱此舉將平衡了防疫和個人自由，不過，捷運局承認有執行難度。

首都捷運局首席安全官員伊帕斯塔托(Theresa Impastato)表示，「口罩車廂」是受「安靜車廂」(quiet cars)的啟發，此前首都捷運局董事會曾考慮，在特定車廂中規定乘客不可大聲說話，讓想安靜休息、讀書或處理工作事務的乘客集中在這些車廂，避免民眾互相影響，也提升乘車體驗。

雖然「安靜車廂」沒有具體執行，但類似的「口罩車廂」在後疫情時代被提上議程，首都捷運局目前已展開初步調查，以聽取民意，「目前未知何時會有進一步決策，且要實現此方案仍會面臨諸多困難」，伊帕斯塔托說，具體執行措施、教導和宣傳方法都有待商榷，且萬一該規定引起乘客間的衝突，捷運局也要制定應對措施。

大華府部分民眾認可此方案，家住維州、來往華府上班的王利融說，現在大華府多數通勤系統都不規定戴口罩，然而乘客量卻越來越多，「看見擁擠的車廂內有很多人不戴口罩，總覺得不自在，有時候為了避開人潮，只好讓列車駛過，耐心等下一班」，如果有特定車廂規定所有乘客戴口罩，那乘車體驗將明顯改善，染疫風險也會降低。

不過王利融說，「執行肯定是個難題」，畢竟捷運局已不強制戴口罩，「就算真的有未戴口罩的乘客進入這類車廂，其他乘客也沒轍」，在他看來，美國的防疫「全憑自願」，「在自由防疫的情況下，創造可以戴口罩的環境也是一種不錯的方案」，可以避免歧視或旁人的冷眼相待。

首都捷運局自2020年5月開始要求在地鐵、公車和車站內都須戴口罩，該規定持續近兩年，直到上月聯邦政府鬆綁通勤運輸系統的口罩規定，首都捷運局也同步撤銷口罩令，不過，捷運局官員仍建議民眾戴口罩乘車。