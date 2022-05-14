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霍根簽105項新法 聚焦提升網路安全、完善醫療服務

記者張筠／馬州報導
霍根12日簽署上百項法案，旨在提升網路安全，完善醫療系統，並聲援烏克蘭人民。（州長辦公室提供）
霍根12日簽署上百項法案，旨在提升網路安全，完善醫療系統，並聲援烏克蘭人民。（州長辦公室提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)12日簽署105項法案，包括提升馬州網路安全(cybersecurity)、完善醫療服務並加強藥物管理，且立法要求馬州退休和養老系統董事會從俄羅斯企業中撤資，聲援烏克蘭人民，抵制戰爭。

霍根簽署的三項網路安全相關法案包括，資助馬州應急管理廳(Department of Emergency Management)建立永久的網路安全系統，為馬州信息技術廳(Department of Information Technology)建立集中管理的渠道，提高安全控管效率，此外也將在信息技術廳創建一個安全諮詢委員會，為州府及地方部門提供信息安全指導。

馬州衛生廳2021年12月曾遭駭客入侵，雖未造成嚴重數據洩漏或信息損失，仍導致官網短時間停用，阻礙州府和地方的防疫工作，霍根表示，近幾年網路犯罪頻發，政府部門、公校系統都成為駭客攻擊的對象，「作為首都附近的網路之都，新法將提升馬州數據和資訊系統安全，鞏固馬州在網路安全和科技發展的地位。」

除加強網路安全，霍根簽署的另外102項法案涉及藥物管理和治療，要求馬州衛生廳收緊藥物使用管理，向重症門診、社區組織、州府和地方的懲教機構提供能抑制過量用藥的治療措施，並給未成年人提供充足的藥物濫用治療和心理輔導。

新法也擴大馬州的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，給收入高於聯邦貧困線133%的成人提供牙醫服務，創建「馬州貸款援助計畫」和各類專項基金，幫助護士學生償還學貸。

馬州也將增加高速公路等部分交通項目的稅收，完善基礎建設，並通過立法來抵制俄烏戰爭，要求馬州退休和養老系統董事會從俄羅斯企業撤資，立法宣布馬州與烏克蘭人民團結的站在一起。

馬州 退休 烏克蘭

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