油價上升成本提高 搬家公司經營困難

油價飆升衝擊搬家公司的生存，部分民眾因考慮成本，決定放棄大型家具，自駕搬家。（取自Gentle Giant官網）

油價 上升增加民眾日常通勤的經濟壓力，外送、網約車等服務平台也受衝擊，此外搬家公司也處於掙扎狀態，大華府 業者表示，雖然搬家需求沒有因油價上升而減少，但公司成本提高，客戶需承擔的費用相對也上漲，若此狀態持續太久，將導致顧客流失；部分民眾也可能因考慮搬家成本，而放棄大型家具。

大華府搬家公司Gentle Giant的市場營銷主任蘭金(Danielle Rankin)說，雖然疫情後曾出現一段「搬家浪潮」，許多民眾因遠程辦公而搬遷至城郊地帶，為搬家公司帶來商機，但近期全美物價上漲，油價增高，服務成本節節攀升，「民眾搬遷的需求沒有減退，但因搬家服務費用上升，我們仍感覺到客戶在慢慢流失。」

蘭金說，該公司提供了25%的燃油補貼，但因油價增長的部分成本仍需消費者承擔，「我們與消費者處於同一條船上」，但燃油成本攀升就像「壓死駱駝的最後一根稻草」，在人力有限的情況下，要維持高效的搬家服務，就不得不增加收費。

蘭金表示，部分工作人員因利潤降低，開始考慮跳槽或轉換行業，「若情況沒有好轉，公司在不久的將來，人力將越來越緊張。」

近期剛從維州搬到賓州費城 的柯茹新，當時就曾因為考慮搬家公司費用過高，所以決定自駕搬家，「只打包了輕便的隨身物品，大型家具都轉賣、送人或直接捐掉了，否則費用實在太高」，特別是跨州搬遷，更是一筆不小的開銷。