我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

墮胎維權頻發 2州長促保護大法官住處

記者張筠╱馬州報導
攸關婦女墮胎權「羅訴韋德案」近日在全國掀起討論，許多民眾也聚集到最高法院和大法官住處抗議示威。（記者張筠╱攝影）
攸關婦女墮胎權「羅訴韋德案」近日在全國掀起討論，許多民眾也聚集到最高法院和大法官住處抗議示威。（記者張筠╱攝影）

聯邦最高法院草稿外洩的事件震盪全國，馬州和維州州長近日要求聯邦政府加強對大法官住宅的保護，司法部回應已持續關注大法官住宅及最高法院附近的安全；維州地方執法部門也表示有能力確保社區安全，避免內亂或干涉司法公正的事件。

最高法院將推翻攸關婦女墮胎權「羅訴韋德案」的判決意見書草稿日前外洩，震驚全美，也掀起墮胎維權的抗議浪潮，近期大量民眾不僅在最高法院前示威，更到大法官們的住處附近集會抗議。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)和馬州州長霍根(Larry Hogan)11日因此敦促聯邦司法部加強大法官住處附近的安保，兩位州長致信司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示，在大法官住宅附近的抗議示威「違反聯邦法律」，要求司法部「適當增加護衛人員並加強執法」。

「聯邦法律禁止民眾在法官住家及附近以任何行動影響決策過程」，兩位州長表示，(洩漏的)文件為判決意見書草稿，屬於聯邦法律管轄的範圍，因此司法部應當加強對大法官的保護。

司法部回應稱，「加蘭德持續聽取有關最高法院及各位大法官安全的簡報，也已指示聯邦警察和最高法院警員確保大法官的安全」。

楊京11日也要求維州費郡監察委員會(Board of Supervisors)擴充艾里托(Samuel Alito)等三名大法官住處附近的安保，「近日多方信息顯示大法官住宅附近有示威活動，為保證他們和附近居民的安全，避免示威演變為衝突，郡府應預備相應措施。」

費郡監事會主席麥凱(Jeff McKay)回應楊京，保證地方執法人員有能力控制局面，警方也已制定計畫，包括設定集會邊界、加強監控，警方對類似案件也有充足培訓，「郡府也會確保不侵犯民眾言論和集會自由的權利。」

費郡警察局打擊內亂的指揮官柯瑞(Eli Cory)表示，費郡警方在管理集會方面有數十年經驗，「警方的工作重點在於確保社區穩定，但不會選邊站，而會保護所有民眾的基本權利。」

國家公園管理局(NPS)表示，預計1萬7000多名墮胎維權者將在14日下午到華府國家廣場(National Mall)聚集示威，反對最高法院推翻「羅訴韋德案」，麻州國會參議員華倫(Elizabeth Warren)也將到場講話。

大法官 司法部 維州

上一則

換囚發文疑邀功 克魯茲被怒嗆 前海戰隊員瑞德父母：誓讓他落選

延伸閱讀

共和黨州長參選人小朱利安尼 批李修頓墮胎立場多變

共和黨州長參選人小朱利安尼 批李修頓墮胎立場多變
禁墮胎 國會無法挽救也無法終止 兩黨的政治鬥爭新時代

禁墮胎 國會無法挽救也無法終止 兩黨的政治鬥爭新時代
「羅訴韋德案」若推翻 北卡可能成墮胎集中地

「羅訴韋德案」若推翻 北卡可能成墮胎集中地
誰是「深喉嚨」？最高院草稿外洩 大法官助理被懷疑

誰是「深喉嚨」？最高院草稿外洩 大法官助理被懷疑
誰是最高院洩密案深喉嚨？NPR指向保守派大法官助理

誰是最高院洩密案深喉嚨？NPR指向保守派大法官助理

熱門新聞

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因