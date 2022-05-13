墮胎維權頻發 2州長促保護大法官住處

攸關婦女墮胎權「羅訴韋德案」近日在全國掀起討論，許多民眾也聚集到最高法院和大法官住處抗議示威。（記者張筠╱攝影）

聯邦最高法院草稿外洩的事件震盪全國，馬州和維州 州長近日要求聯邦政府加強對大法官 住宅的保護，司法部 回應已持續關注大法官住宅及最高法院附近的安全；維州地方執法部門也表示有能力確保社區安全，避免內亂或干涉司法公正的事件。

最高法院將推翻攸關婦女墮胎權「羅訴韋德案」的判決意見書草稿日前外洩，震驚全美，也掀起墮胎維權的抗議浪潮，近期大量民眾不僅在最高法院前示威，更到大法官們的住處附近集會抗議。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)和馬州州長霍根(Larry Hogan)11日因此敦促聯邦司法部加強大法官住處附近的安保，兩位州長致信司法部長加蘭德(Merrick Garland)表示，在大法官住宅附近的抗議示威「違反聯邦法律」，要求司法部「適當增加護衛人員並加強執法」。

「聯邦法律禁止民眾在法官住家及附近以任何行動影響決策過程」，兩位州長表示，(洩漏的)文件為判決意見書草稿，屬於聯邦法律管轄的範圍，因此司法部應當加強對大法官的保護。

司法部回應稱，「加蘭德持續聽取有關最高法院及各位大法官安全的簡報，也已指示聯邦警察和最高法院警員確保大法官的安全」。

楊京11日也要求維州費郡監察委員會(Board of Supervisors)擴充艾里托(Samuel Alito)等三名大法官住處附近的安保，「近日多方信息顯示大法官住宅附近有示威活動，為保證他們和附近居民的安全，避免示威演變為衝突，郡府應預備相應措施。」

費郡監事會主席麥凱(Jeff McKay)回應楊京，保證地方執法人員有能力控制局面，警方也已制定計畫，包括設定集會邊界、加強監控，警方對類似案件也有充足培訓，「郡府也會確保不侵犯民眾言論和集會自由的權利。」

費郡警察局打擊內亂的指揮官柯瑞(Eli Cory)表示，費郡警方在管理集會方面有數十年經驗，「警方的工作重點在於確保社區穩定，但不會選邊站，而會保護所有民眾的基本權利。」

國家公園管理局(NPS)表示，預計1萬7000多名墮胎維權者將在14日下午到華府國家廣場(National Mall)聚集示威，反對最高法院推翻「羅訴韋德案」，麻州國會參議員華倫(Elizabeth Warren)也將到場講話。