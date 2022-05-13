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費郡公校新財年撥款430萬 為教職員加薪

記者張筠╱維州報導
費郡公校系統計畫新財年提升教職薪資，並增加4%的生活補貼。（費郡公校提供）
費郡公校系統計畫新財年提升教職薪資，並增加4%的生活補貼。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)計畫2023財年斥資430萬提高教職人員的薪資，包括以130萬元解決校車司機短缺問題，並為教職員工增加4%的生活費補貼，藉此加強招募新血並鼓勵現有教職留任，此外該公校系統也將提高家庭聯絡專員的時薪，確保學校和家長溝通順暢。

費郡公校系統近日提出新財年的預算草案，計畫撥款430萬元完善當前薪資系統，調整計算方式，將薪資待遇與任職經驗連繫起來，此變化預計將影響10%的資深教職人員，激勵他們留任，延遲退休，有助於解決疫後教職嚴重短缺的問題。

費郡公校官員表示，在計算教職薪資方面，費郡比相鄰郡市公校系統的步驟都簡單，但近期費郡公校教師、校車司機、食品工作者、行政管理人員等多數崗位面臨嚴重職缺，官員決定調整薪資計算系統，並增加教職人員的生活補貼，減輕他們的經濟壓力。

費郡公校總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，目前該公校系統缺少170名校車司機，公校官員計畫2023財年以130萬元解決此問題，除增加4%的生活補貼，校車司機的平均薪資也將上調8.68%。

新財年預算還計畫提高家庭聯絡員的時薪，保證家長和學校溝通順暢；公校官員也倡議給教職增加兩天「專業進修日」(professional development days)，預計花費2200萬元支持教職員靈活安排進修所需的時間，讓他們在工作與生活上取得更好的平衡，布拉布蘭德說，疫情後多數教師最大願望就是有更多時間，不論休息或進修，對教學來說都必不可少。

費郡公校教委預計26日表決該財年預算。

公校 預算 疫情

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