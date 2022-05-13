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世華大華府分會 媽媽談心慶母親節

【馬州訊】

世界華人工商婦女企管協會大華府分會，近日舉行母親節活動暨理監事及顧問聯席會議，多名姐妹分享她們成為媽媽的心路歷程，母親們表示，雖然自身事業有成，但最重要的仍是家庭和睦，孩子健康成長，而子女孝順是母親最大的期望。

該協會會長、北維州中文學校校長何淑妙表示，疫情反映家庭教育的重要，尤其母親對子女的影響深遠，即將接任第11屆會長的毛家怡也分享媽媽經，包括她在女兒即將進入大學之際，為她提供正面建議。榮譽會長王燕怡、前AIT主席夫人白麗蘭、前中華民國立委楊富美、馬州台美協會創辦人李淑妃等人也分享在政治領域的經驗談，以及她們如何在家庭及政治參與中取得平衡。席中多位父親都同意「媽媽在哪裡，家就在哪裡」。

母親節慶祝後舉行理事、監事及顧問聯席會，何淑妙報告第十屆活動匯總，毛家怡介紹第11屆分會組織，包括執行理事會四名、理事會17名、監事會三名、顧問會15名等。會議也做財務簡報，並預告未來活動，包括世華總會會長6月13日至16日拜訪華府，6月14日舉行晚宴。

有意加入世華大華府分會的姐妹可電郵[email protected]，或致電(301)577-8080。

華府 母親節 中華民國

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