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費郡2023財年預算案 汽車稅減收15％

記者張筠╱維州報導
費郡目標2035年推出至少一萬套可負擔住房，2023財年將增1000萬元預算，擴增住房資源。（記者張筠╱攝影）
費郡目標2035年推出至少一萬套可負擔住房，2023財年將增1000萬元預算，擴增住房資源。（記者張筠╱攝影）

維州人口聚集的費郡(Fairfax)近日推出2023財年預算，郡府首次計畫將個人財產(汽車)税降低15%，同時將增加1000萬元用於擴增住房資源，目標2035年達到至少1萬套可負擔住房，此外，郡府也將擴大警務補貼，提升警察和消防員的薪資，完善訓練體系。

「為緩解疫情和通貨膨脹給民眾帶來的經濟壓力，郡府決定減少徵收個人財產稅」，費郡監事會主席麥凱(Jeffrey McKay)表示，新財年將創歷史的將汽車税減少15%，即郡府徵稅時僅以汽車市場價的85%來估算，「新財年的重點是提高居民生活各方面的可負擔性。」

費郡2023年也計畫增加1000萬元作為拓展可負擔住房之用，「費郡許多行業面臨職缺，人們不願意到費郡工作很大一部分原因是住房壓力過大，若不能吸引人口流入，則此問題無法解決」。

麥凱說，可負擔住房的投資不是僅看費郡一區，而是從大華府整體發展考慮，刺激區域性經濟的疫後恢復；費郡在過去兩年增加了4000套可負擔住房，郡府計畫2035年前推出一萬套，日前電商巨擘亞馬遜(Amazon)也與費郡合作，斥5500萬元協助費郡建造500套可負擔住房。

除減稅和增房，郡府也計畫提升警察、消防員、醫療急救人員的薪資，費郡在2021年6月前招聘到的執法人員薪資水平較低，後來為解決人員嚴重不足的問題，郡府提高了招聘薪資，但這就導致部分資歷較深的執法人員薪資反而沒有新入職的人員高，進一步造成人員流失，惡性循環。

為調整此問題，麥凱表示，郡府計畫平衡警務和消防隊的薪資待遇，為每名警員、消防員投資10萬元以完成訓練，並確保他們通過訓練後能留任。

汽車 警察 投資

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