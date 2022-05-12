我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

被駭失金50萬 華府餐廳批銀行防護不足

記者張筠╱華盛頓報導

華府新興亞當斯摩根(Adams Morgan)社區的一酒吧餐廳去年底被網路駭客攻擊，損失近50萬元，數月來仍在艱難營業，該店的業主表示，原盼望疫情後生意逐漸恢復，利潤也能慢慢攀升，想不到「天災」後又遭「人禍」，他們指責銀行沒有妥善做好安全防護，才會導致顧客財產陷入風險。

Johnny Pistolas酒吧是在去年12月30日深夜被駭客攻擊，網路犯罪團入侵該店的銀行帳戶，隔日凌晨數小時內做了25筆交易，「把我們銀行內幾乎所有錢轉到五個帳戶」，店主阿斯卡里納姆(Jonathan Askarinam)說，這是一個網路釣魚攻擊。

網路釣魚攻擊中，犯罪份子通常企圖在電子通訊時，通過偽裝成信譽良好的機構來騙取受害者的銀行帳戶、密碼等敏感個資，阿斯卡里納姆家庭經營的店面因此損失近50萬元，「事情發生後，眼前一片漆黑，身心深受重創。」

幾個月來，阿斯卡里納姆和家人已追回大約一半錢財，但仍有20萬元不知蹤影，而銀行目前已結束調查，他們不得不尋求法律協助，目前正和華府警方和聯邦調查局合作，「找律師也要一大筆開銷，處處不容易。」

阿斯卡里納姆家人用的是BB&T帳戶，該銀行已與SunTrust合併改名為Truist，Truist銀行發言人表示，為保護客戶隱私，拒絕評論此事，但「保護客戶財產安全是我們的首要任務，也設有多層防護，在帳戶出現可疑交易時會及時提醒客戶。」

但阿斯卡里納姆家人指責Truist在本次案件中沒有盡職盡責，犯罪分子做了那麼多交易，銀行卻完全沒有提示，「很不幸我們沒把金錢放在一個安全的銀行裡。事發後還是我們通知了銀行，他們此前完全不知情。」

釣魚 華府 駭客

上一則

華府台聯會 歡慶母親節暨迎接亞太裔月

下一則

費郡2023財年預算案 汽車稅減收15％

延伸閱讀

東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢

東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢
坎伯：烏克蘭事件不能在亞洲重演 美國不支持台灣獨立

坎伯：烏克蘭事件不能在亞洲重演 美國不支持台灣獨立
眾院通過增援烏克蘭案 俄批華府發動代理人戰爭

眾院通過增援烏克蘭案 俄批華府發動代理人戰爭
華府捷運新總經理克勞克 7月上任

華府捷運新總經理克勞克 7月上任
華府浙大校友會 5/12辦教育講座

華府浙大校友會 5/12辦教育講座

熱門新聞

德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因