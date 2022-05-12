被駭失金50萬 華府餐廳批銀行防護不足

華府 新興亞當斯摩根(Adams Morgan)社區的一酒吧餐廳去年底被網路駭客 攻擊，損失近50萬元，數月來仍在艱難營業，該店的業主表示，原盼望疫情後生意逐漸恢復，利潤也能慢慢攀升，想不到「天災」後又遭「人禍」，他們指責銀行沒有妥善做好安全防護，才會導致顧客財產陷入風險。

Johnny Pistolas酒吧是在去年12月30日深夜被駭客攻擊，網路犯罪團入侵該店的銀行帳戶，隔日凌晨數小時內做了25筆交易，「把我們銀行內幾乎所有錢轉到五個帳戶」，店主阿斯卡里納姆(Jonathan Askarinam)說，這是一個網路釣魚 攻擊。

網路釣魚攻擊中，犯罪份子通常企圖在電子通訊時，通過偽裝成信譽良好的機構來騙取受害者的銀行帳戶、密碼等敏感個資，阿斯卡里納姆家庭經營的店面因此損失近50萬元，「事情發生後，眼前一片漆黑，身心深受重創。」

幾個月來，阿斯卡里納姆和家人已追回大約一半錢財，但仍有20萬元不知蹤影，而銀行目前已結束調查，他們不得不尋求法律協助，目前正和華府警方和聯邦調查局合作，「找律師也要一大筆開銷，處處不容易。」

阿斯卡里納姆家人用的是BB&T帳戶，該銀行已與SunTrust合併改名為Truist，Truist銀行發言人表示，為保護客戶隱私，拒絕評論此事，但「保護客戶財產安全是我們的首要任務，也設有多層防護，在帳戶出現可疑交易時會及時提醒客戶。」

但阿斯卡里納姆家人指責Truist在本次案件中沒有盡職盡責，犯罪分子做了那麼多交易，銀行卻完全沒有提示，「很不幸我們沒把金錢放在一個安全的銀行裡。事發後還是我們通知了銀行，他們此前完全不知情。」