華府台聯會 歡慶母親節暨迎接亞太裔月

競選連任的馬州華裔參議員李鳳遷(左三)到場歡迎並介紹多位公職競選人。左一為蔡德樑。（主辦方提供）

華府 台聯會今年擴大舉辦「慶祝母親節暨亞太裔傳統月晚會」，節目展現亞太裔及華裔 各少數民族的音樂、舞蹈，馬州 華裔參議員李鳳遷、蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)等官員和眾多僑社代表也與會恭賀。

華府台聯會會長張慧玲表示，過去兩年每個人都經歷生命挑戰，鼓勵大家共同祈禱世界各角落都能戰勝病毒，呼籲「追求和平、不要戰爭」。今年適逢馬州選舉年，亞太裔公共事務協會華府分會會長蔡德樑也鼓勵民眾積極投票，凝聚亞裔力量，為大家爭取福利。

晚會節目多元創新，馬州韓國文化藝術社的韓國大鼓和舞蹈令人耳目一新，美京華人活動中心的印度舞「天竺少女」別具少女風格，苟清帶來的旗袍秀也一展東方女性的優雅，此外還有新疆舞「打起手鼓唱起歌」、藏族舞「瑪尼情歌」、扯鈴技藝、幼兒歌唱表演「最亮的星星」、玉山科技協會帶來的魔術秀等，節目打破年齡、性別、族裔的距離，展現精彩多元特色。

晚會提供的美食也跨越地域，有台式小吃、日本壽司、新加坡米粉等；晚會的高潮之一，是孫鳳來現場徵詢三代同堂及四代同堂的家庭。四代同堂的與會者程轉已92歲高齡，她是顧問謝騰光的親家母；台聯人的大家庭裡，孫鳳來的母親孫王潔高齡93歲仍耳聰目明愛唱歌； 90歲的嚴淑娟是譚建國的母親，她有孫輩七人、曾孫輩五人，福壽滿堂。