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拉斯金：擬縮短公民及綠卡處理期

記者張筠／馬州報導
拉斯金表示，移民局正在推動人力擴增，目標縮短公民身份和永久居留權的申請，此外也承諾會完善政府與小商家業主之間的溝通。（記者張筠 / 攝影）
拉斯金表示，移民局正在推動人力擴增，目標縮短公民身份和永久居留權的申請，此外也承諾會完善政府與小商家業主之間的溝通。（記者張筠 / 攝影）

馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)近日與馬州亞裔社區見面座談，他表示，國會立法者們正在推動縮短公民身份和永久居留申請的處理時間，並繼續抵制「中國行動計畫」(China Initiative)，為亞裔學者們提供保護和支持。拉斯金同時了解各社區民眾關心的議題，聽取小商家業主們的需求和建議，並頒獎給有特殊貢獻的社區代表。

拉斯金同馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)一起與馬州亞裔社區代表交流，拉斯金表示，移民局目前正在推動人力擴增並安排專業人員處理積壓的移民申請，目標將公民身份和永久居留權的申請縮短，提高作業效率，並避免疫情期間各項流程延誤給民眾帶來的不便。拉斯金也聽取了亞裔社區小商家代表們的需求，他們期望聯邦政府在推出各項補助措施的同時，能搭配舉行說明會，幫助業者們善用資源，理解各項補助計畫的重點和細節，提高社區與政府部門的溝通、合作效率，讓政府的援助更有針對性，並達到良好效果；拉斯金也計畫安排商業銀行、中小企業管理局官員和小商家業主之間的會談，推動各行業的疫後復甦和進步。

拉斯金近日與馬州亞裔社區代表會面，探討民眾關心的議題。（記者張筠 / 攝影）
拉斯金近日與馬州亞裔社區代表會面，探討民眾關心的議題。（記者張筠 / 攝影）

拉斯金也提及「中國行動計畫」和疫情以來頻發的亞裔仇恨犯罪問題，他始終致力於消除歧視和仇恨犯罪，並曾在白宮促成抵制以國安為目的而犧牲學術發展的會議，有亞裔社區代表稱，疫情期間曾在半夜三更聽到有人猛力敲打住家大門，還被塞侮辱性紙條，類似經歷不只一次。

拉斯金回應表示，每個被歧視或攻擊的故事都令人心痛，更讓他有動力要終止「這種不公、無理且違法的行為」，他也藉此鼓勵亞裔社區團結，及時向執法部門和社區代表反映任何歧視，「不給仇恨留空間」。

亞裔 馬州 疫情

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